Legenda tenisa nie ma złudzeń ws. Świątek. Króciutko i w punkt

Poprzedni rok był udany w wykonaniu Igi Świątek, a szczególnie jego początek - pięć wygranych turniejów, w tym jeden wielkoszlemowy i kolejne tygodnie spędzone na czele rankingu WTA. W drugiej połowie sezonu gra Polki nieco się posypała, pojawił się też problem "afery dopingowej". 23-latka liczy, że ten rok będzie jeszcze lepszy w jej wykonaniu i dopisze kolejne cenne triumfy do CV. Na to liczy też jedna z legend tenisa.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek zawiodła? "Nie było czego zbierać"

Steffi Graf skomentowała słowa Świątek. Jednoznacznie

Mowa o Steffi Graf. Świątek udzieliła ostatnio wywiadu dla "The Athletic", w którym opowiedziała m.in. o nowej współpracy z Wimem Fissettem czy też o rywalizacji w Australian Open. W Melbourne dotarła do półfinału, gdzie uległa 7:5, 1:6, 6:7(8) Madison Keys, choć miała piłkę meczową. Mimo wszystko zaprezentowała się z bardzo dobrej strony i podkreśliła we wspomnianej rozmowie, że widać już efekty pracy z Belgiem. Polka dodała też, że wierzy, iż dobry występ w Australii da jej solidną podstawę na resztę sezonu, inaczej niż miało to miejsce przed rokiem, gdzie odpadła już w III rundzie.

I podobnego zdania jest właśnie Graf. Dziennikarze poprosi legendę tenisa o komentarz w sprawie, a ta nie wahała się długo. - Na pewno [Świątek, przyp. red.] była osobą wyróżniającą się w ciągu ostatnich kilku lat. Uważam, że po dobrym początku roku wróci silniejsza - podkreśliła krótko Niemka.

To słowa legendy tenisa, które dają wiele nadziei, i które zdaniem sportskeeda.com mogą ucieszyć Świątek i wpłynąć na jej dalszą karierę. "Graf jest jednym ze wzorów do naśladowania dla Świątek i te mądre słowa z pewnością mogą podnieść ją na duchu i dodać jej pewności siebie, by pokazać najlepszą wersję siebie w nadchodzących turniejach" - czytamy.

Zobacz też: Jednoznaczne komentarze ekspertów po tym, co pokazała Świątek.

Świątek przed szansą na kolejny triumf w Dosze

Iga Świątek skupia się obecnie na obronie tytułu w WTA 1000 w Dosze. I jak na razie jest na dobrej drodze, by po raz czwarty z rzędu wygrać w stolicy Kataru. Na start bez większych kłopotów pokonała Marię Sakkari, tracąc zaledwie pięć gemów. Jednak w 1/8 finału aż tak pewnego zwycięstwa nie odniosła. Ba, straciła nawet seta, ale ostatecznie triumfowała 6:7(1), 6:4, 6:4 z Lindą Noskovą. Teraz przed nią ćwierćfinał. W nim zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Dojdzie więc do starcia ubiegłorocznych finalistek tej imprezy.