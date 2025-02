1086 dni i koniec. Świątek ma czego żałować

Gdyby w tenisie wygrywał ten, kto zdobędzie łącznie więcej punktów, to do ćwierćfinału w Dosze w środę powinna awansować Linda Noskova, a nie Iga Świątek. Ale że reguły w tym sporcie są inne, to ze zwycięstwa - po emocjonalnym rollercoasterze 6:7, 6:4, 6:4 - cieszyła się Polka. Czeszka zaś musiała przełknąć gorzką pigułkę rozczarowania. Na osłodę pozostaje jej za to fakt, że dokonała czegoś, co nie udało się żadnej innej tenisistce w tym turnieju przez trzy lata. Nawet obecnej liderce światowego rankingu Białorusince Arynie Sabalence i reprezentującej Kazachstan Jelenie Rybakinie.

Wyjątkowy występ Świątek. To wtedy wszystko się zaczęło

Turniej w Dosze z 2022 roku z kilku powodów był dla Świątek wyjątkowy. To w nim zapoczątkowała serię 37 wygranych meczów z rzędu. To wtedy też zaczęła się jej dominacja w tej imprezie - wygrała bowiem nie tylko tamtą edycję, ale i dwie kolejne. To też jeszcze nie wszystko. Wówczas, w 1/8 finału, zaczęła serię, która trwała ponad 1000 dni, a która zakończyła się teraz - ponownie w 1/8 finału za sprawą Noskovej.

Tamten występ Świątek - ówczesna ósma rakieta globu - zaczęła od drugiej rundy. Pokonała w niej Viktoriję Golubic 6:2, 3:6, 6:2. Szwajcarka aż do teraz była jedyną od trzech lat zawodniczką, która zdołała wygrać z Polką w Dosze seta. Przez kolejne 14 spotkań nikomu się to nie udało, a próbowały czołowe tenisistki świata, w tym m.in. Sabalenka, Rybakina, Amerykanka Jessica Pegula czy Greczynka Maria Sakkari. Ta ostatnia miała nawet dwa podejścia - nie udało jej się zarówno w półfinale sprzed trzech lat, jak i w drugiej rundzie tegorocznej edycji. Najbliżej szczęścia była Rybakina, która w pierwszym secie ubiegłorocznego finału przegrała dopiero po tie-breaku. Maksymalnie Polka przez ten czas w jednym spotkaniu straciła osiem gemów!

Seria dwusetowych zwycięstw Igi Świątek w turnieju w Dosze:

2022

1/8 finału, z Darią Kasatkiną (28. WTA, Rosja), 6:3,6:0

ćwierćfinał, z Aryną Sabalenką (2., Białoruś), 6:2, 6:3

półfinał, z Marią Sakkari (6., Grecja) 6:4, 6:3

finał, z Anett Kontaveit (7., Estonia) 6:2, 6:0

2023

1/8 finału, z Danielle Collins (42. WTA, USA), 6:0, 6:1

ćwierćfinał, z Belindą Bencic (9., Szwajcaria), walkower

półfinał, z Weroniką Kudermietową (11., Rosja) 6:0, 6:1

finał, z Jessicą Pegulą (4., USA) 6:3, 6:0

2024

2. runda, z Soraną Cirsteą (22., Rumunia) 6:1, 6:1

1/8 finału, z Jekateriną Aleksandrową (19. WTA, Rosja), 6:1, 6:4

ćwierćfinał, z Wiktorią Azarenką (31., Białoruś), 6:4, 6:0

półfinał, z Karoliną Pliskova (59., Czechy) walkower

finał, z Jeleną Rybakiną (4., Kazachstan) 7:6, 6:2

2025

2. runda, z Marią Sakkari (29., Grecja) 6:3, 6:2

O tym, ile dokładnie trwała seria Świątek, poinformowała organizacja WTA. Ona też zwróciła uwagę na to, że Noskova po zsumowaniu wszystkich punktów środowego pojedynku z Polką wygrała je 101- 98. To jednak niewielkie pocieszenie dla 33. na światowej liście Czeszki, bo w grze o czwarty triumf z rzędu nadal jest wiceliderka światowego rankingu. W czwartkowym ćwierćfinale plany spróbuje pokrzyżować jej Rybakina. Albo przynajmniej powalczy o to, by tym razem wygrać w Dosze z Polką chociaż seta.