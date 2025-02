Pilne wieści z Dohy. Jest decyzja ws. meczu Świątek - Rybakina

Iga Świątek pozostaje w grze o obronę tytułu w turnieju WTA 1000 w Dosze. W środowym meczu III rundy z ogromnymi problemami uporała się z Lindą Noskovą. - Czeszka prezentowała się świetnie na korcie centralnym w Dosze, a liczba asów serwisowych czy uderzeń kończących robiła wrażenie. Wydawało się, że Noskova jest bardzo blisko sprawienia sensacji - relacjonował na łamach Sport.pl Aleksander Bernard. Choć Świątek pierwszego seta przegrała 6:7 (1), to kolejne dwa wygrała do czterech i po ponad dwuipółgodzinnej walce zameldowała się w ćwierćfinale. Tam jednak wcale nie będzie łatwiej.

Świątek nadal gra o tytuł w Dosze. Trafiła na niewygodną rywalkę

Polka trafiła na Jelenę Rybakinę. Ta w środę zdecydowanie spokojniej rozprawiła się ze Słowaczką Rebeccą Sramkovą. Zwyciężyła 7:6 (1), 6:2, co zajęło jej niecałe półtorej godziny. Wcześniej zaś pokonała Amerykankę Peyton Stearns 6:2, 6:4. W kolejnej rundzie powinna być zatem nieco bardziej wypoczęta.

W dodatku Kazaszka od dawna uchodziła za niewygodną rywalkę dla naszej tenisistki. Świątek wciąż ma z nią ujemny bilans. Z siedmiu oficjalnych meczów, jakie ze sobą rozegrały, cztery wygrała Rybakina, a trzy Iga Świątek. Ostatnio jednak częściej z tych starć zwycięsko wychodzi 23-latka. Lepsza była m.in. w tegorocznym United Cup. Niespodziewanie przegrała zaś w kwietniu zeszłego roku w finale turnieju w Stuttgarcie.

WTA 1000 Doha. Kiedy i o której godzinie mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina?

Mecz będzie także okazją do rewanżu za ubiegłoroczny finał imprezy w Dosze. Wtedy to Świątek zwyciężyła 7:6 (10:8), 6:2 i po raz drugi obroniła tytuł. - Jelena jest doświadczoną zawodniczką i musisz grać na 100 procent, jeżeli chcesz wygrać. Użyję tego doświadczenia, ale to nie będzie łatwy mecz - zapowiadała Świątek po zwycięstwie z Noskovą. A kiedy odbędzie się to spotkanie?

Ćwierćfinał turnieju w Dosze pomiędzy Świątek a Rybakiną planowany jest na czwartek 13 lutego. Organizatorzy podali właśnie, że rozpocznie się on jako drugi w sesji, która rozpocznie się o godz. 13:30. Panie przystąpią do gry zaraz po zakończeniu starcia Jekateriny Aleksandrowej z Jessicą Pegulą, czyli ok. godz. 15:00.