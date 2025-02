Jednoznaczne komentarze ekspertów po tym, co pokazała Świątek

Iga Świątek nie dołączyła do Aryny Sabalenki (1. WTA), Coco Gauff (3. WTA) czy Pauli Badosy (10. WTA). Pomimo ogromnych problemów przełamała złą passę faworytek i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Dosze. W konfrontacji z Lindą Noskovą (33. WTA) w pierwszym secie nieoczekiwanie przegrała tie-break aż 1:7. Na szczęście kolejną partię wygrała pewnie do czterech, ale w trzeciej straciła trzy gemy z rzędu i roztrwoniła przewagę 2:0. Mimo to pozbierała się i cały mecz wygrała 6:7 (1), 6:4, 6:4. Tak na ten emocjonujący występ zareagowali komentatorzy i eksperci.

A jednak! Świątek znów to zrobiła. "Dowozi"

- Jakkolwiek to by zaskakująco nie zabrzmiało - serwis uratował Świątek w kluczowym momencie. Od 0:30 przy stanie 3:4. Choć trzeba by było przeanalizować, czy to Noskova się za bardzo nie podpaliła na returnie. Strasznie szybko uciekły jej te punkty. Decydujący moment - ocenił Filip Modrzejewski, dziennikarz Sport.pl.

- Trzykrotna mistrzyni Iga Świątek podtrzymuje passę zwycięstw w Dosze, pokonując Lindę Noskovą 6-7(1), 6-4, 6-4 po fantastycznej walce. Jutro zmierzy się z Jeleną Rybakiną, rewanż za finał z 2024 roku. Dawaj! - napisał portugalski dziennikarz Jose Morgado.

- Może i dużo nerwów i emocji towarzyszy tej rywalizacji z Lindą Noskovą, ale to kolejny spotkanie, które dowozi. Kapitalne widowisko. Iga Świątek wygrywa 14. mecz z rzędu w Dosze i zagra z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale! - podsumował Dawid Żbik z Eurosportu.

Ależ słowa o Świątek. "Jest na korcie jak kot i jak byk"

- Powiedziałbym, że trudniej Iga Świątek mieć nie może, ale lepiej nic nie mówię, bo jutro ćwierćfinał z Jeleną Rybakiną. W każdym razie szacunek za to, jak Iga wytrzymała świetny mecz Noskovej i jak docisnęła w kluczowych momentach - ocenił dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak.

- Tomasz Wiktorowski powiedział kiedyś, że Iga Świątek jest na korcie jak kot i jak byk - tak w trakcie meczu zareagował na spektakularną obronę Polki.

- Linda Noskova w meczu ze Świątek pokazała, że jest bardzo groźna i trzeba się z nią liczyć. Brakuje jej jednak chłodnej głowy w kluczowych momentach, a Iga wie, jak rozgrywać nerwowe końcówki. Wielkie brawa dla obu pań, to było świetne widowisko - stwierdził Seweryn Czernek z portalu WP Sportowe Fakty.

- Jest 4:5. Po drugiej stronie siatki tenisistka niepokonana na tych kortach od kilku lat. Co robi w takiej sytuacji Linda Noskova? Serwuje 4 asy z rzędu. Jestem pod wrażeniem - reagował na niekorzystne dla Igi Świątek wydarzenia w pierwszym secie Marek Furjan.