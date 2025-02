65 minut i koniec! Sensacja w Dosze. "Koszmar Świątek" nadal niepokonany

Co za pokaz siły Jeleny Ostapenko! Reprezentantka Łotwy zagrała wspaniały mecz przeciwko Jasmine Paolini i rozgromiła Włoszkę 6:2, 6:2 w zaledwie 65 minut w III rundzie turnieju WTA 1000 w Dosze. "Koszmar Igi Świątek" jest już w ćwierćfinale, a jeśli go wygra, to w 1/2 finału może trafić właśnie na reprezentantkę Polski (o ile oczywiście sama Świątek dotrze do tej fazy).

