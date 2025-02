Świątek nigdy o tym nie mówiła. Teraz to przyznała. "Inne uczucie"

Iga Świątek bardzo przyzwoicie rozpoczęła nowy sezon. Co prawda przegrała w półfinale Australian Open z Madison Keys, jednak Amerykanka akurat była w życiowej formie. Teraz nasza tenisistka rywalizuje na WTA 1000 Doha. W stolicy Kataru zgarniała tytuł trzy lata z rzędu. W pierwszym meczu Polka wygrała z Marią Sakkari 6:3, 6:2. Walkę o ćwierćfinał stoczy z Lindą Noskovą.

Co za wyznanie Igi Świątek! "To inne uczucie"

W środowy poranek na łamach The Athletic ukazał się długi wywiad z wiceliderką światowego rankingu. Oprócz wielu kwestii związanych ze swoją karierą Świątek odniosła się także innych, bardziej pozasportowych spraw. Okazuje się, że gdyby nie zakochała się w tenisie, mogłaby zostać... muzykiem!

"Uwielbia słuchać muzyki, od mocniejszego rocka, takiego jak AC/DC i Guns N' Roses, po zespoły takie jak Pink Floyd, Florence and the Machine i bardziej popowe, takie jak Taylor Swift i ABBA. Mówi, że gdyby mogła być kimkolwiek innym niż tenisistką, byłaby muzykiem" - piszą dziennikarze "The Athletic". Jak sama sportsmenka podchodzi do tego tematu?

- Ale myślę, że nie mam talentu, więc byłoby ciężko - mówi żartobliwie. Oprócz tego Iga Świątek powiedziała również, że uwielbia różnego rodzaju sesje zdjęciowe. Przypomnijmy, w jednej z nich miała okazję uczestniczyć w zeszłym roku, kiedy to jako pierwsza w Polsce nawiązała współpracę z francuską firmą Lancome zajmującą się produkcją perfum i kosmetyków.

- Uwielbiam sesje zdjęciowe i czasami czuję się trochę inaczej, robiąc sesję zdjęciową dla Lancome lub wszystkich tych marek, które są naprawdę eleganckie. Zwykle pocenie się na korcie to inne uczucie niż bycie w pięknej sukience i uśmiechanie się do aparatu. Więc naprawdę to lubię - zdradziła nasza zawodniczka. Przy okazji dowiedzieliśmy się również, że 23-latka "staje się spokojniejsza i bardziej skupiona, jeśli godziny przed meczami spędza nad... matematyką". "Po ukończeniu liceum Abramowicz kazała Świątek rozwiązywać krzyżówki lub sudoku jako rozgrzewkę poznawczą" - czytamy.

Mecz Igi Świątek z Lindą Noskovą w 1/8 finału WTA 1000 Doha rozpocznie się w środę około godz. 15:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl.