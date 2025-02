Hurkacz poznał pierwszego rywala w Marsylii. Przełamał czarną serię

Hubert Hurkacz (20. ATP) po udanym starcie w turnieju ATP 500 w Rotterdamie zagra w zawodach ATP 250 w Marsylii. Tam jest rozstawiony z numerem czwartym, przez co do gry przystępuje dopiero od drugiej rundy.

Hubert Hurkacz w pierwszym meczu w Marsylii zagra z Zhizhenem Zhangiem

Pierwszego rywala polskiego tenisisty wyłonił wtorkowy mecz pomiędzy Zhizhenem Zhangiem (52. ATP) a Quentinem Halysem (74. ATP). Chińczyk mógł szybko przełamać rywala, ale w czwartym gemie sam bronił dwóch break pointów. To mu się udało, a od stanu 3:3 dwukrotnie odebrał podanie Francuzowi, dzięki czemu triumfował 6:3.

W czwartym gemie drugiego seta Zhang zmarnował break point, jedyny w całej partii. Konieczne okazało się rozegranie tie-break, w którym wyżej notowany tenisista trzykrotnie stracił serwis, przez co poniósł porażkę 2-7.

Ponad dwie godziny walki w meczu Zhizhen Zhang - Quentin Halys

Decydujący set był popisem serwujących - tylko w jednym gemie zdarzyło się, aby któryś z nich stracił więcej niż dwa punkty (po grze na przewagi Zhang doprowadził do stanu 5:5). W drugim tie-breaku lepiej poradził sobie Chińczyk - stracił podanie raz, podczas gdy jego rywal trzykrotnie, co skutkowało końcowym wynikiem 6:3, 6:7 (2-7), 7:6 (7-3) z perspektywy 52. zawodnika świata, który przełamał serię dziewięciu porażek z rzędu z zawodnikami z Top 100 rankingu. Mecz trwał 140 minut.

W drugiej rundzie Zhang zagra z Hurkaczem. Będzie to ich piąte starcie, aktualny bilans to 3-1 dla polskiego tenisisty, który wygrał też ich ostatni pojedynek (w zeszłorocznym United Cup). A jeśli po raz czwarty pokona Chińczyka, to awansuje do ćwierćfinału turnieju ATP 250 w Marsylii. Tam może zagrać z Nuno Borgesem (39. ATP) lub Zizou Bergsem (62. ATP).