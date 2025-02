Tak wygląda sytuacja Świątek w rankingu WTA po sensacyjnej porażce Sabalenki

Mimo że mamy dopiero początek turnieju WTA 1000 w Dosze, to nie brakuje niespodzianek. Poza turniejem jest już Coco Gauff, która przegrała 2:6, 5:7 z Ukrainką Martą Kostiuk. Z drabinki wyleciała też Emma Navarro po porażce 2:6, 2:6 z Kanadyjką Leylah Fernandez. W drugiej rundzie przegrała Qinwen Zheng, od której lepsza okazała się Ons Jabeur (4:6, 2:6 z perspektywy Chinki).

Zdecydowanie największą niespodzianką była jednak porażka Aryny Sabalenki. Liderka rankingu WTA przegrała 6:3, 3:6, 6:7 (5) z Rosjanką Jekatieriną Aleksandrową i nie wykorzystała okazji do tego, by powiększyć przewagę punktową nad Igą Świątek. Sabalenka nie musiała bronić żadnych punktów z poprzedniego sezonu, w przeciwieństwie do Igi, która wygrała zeszłoroczny turniej, za który otrzymała 1000 punktów.

Nie licząc tego sezonu, Sabalenka występowała dwukrotnie w turnieju w Dosze od 2020 r. W 2020 r. Białorusinka okazała się najlepsza, pokonując w finale 6:3, 6:3 Petrę Kvitovą. Dwa lata później Sabalenka odpadła w ćwierćfinale po meczu z... Igą Świątek (2:6, 3:6).

Świątek stopniowo odrabia straty do Sabalenki. Walczy o zachowanie statusu quo

Jak zatem będzie wyglądać sytuacja w rankingu WTA Live? Sabalenka zakończyła turniej w Dosze z 8956 pkt, a więc z takim samym dorobkiem, jaki miała po przegranym finale Australian Open. Po AO Sabalenkę i Świątek dzieliło 186 pkt w rankingu i dokładnie taką samą stratę do liderki będzie miała Polka, jeżeli obroni tytuł w Dosze. A jak może to wyglądać, jeżeli Świątek nie obroni tytułu?

Aktualnie Świątek jest w trzeciej rundzie, a w rankingu LIVE ma 7890 pkt. To oznacza, że w tym momencie ma 1066 pkt straty do Sabalenki. Awans do ćwierćfinału sprawi, że Światek będzie mieć 7985 pkt (971 pkt straty). Jeżeli Świątek odpadnie w półfinale, to zakończy turniej z 8160 pkt (796 pkt). Ewentualna porażka Igi w finale to strata 350 pkt w porównaniu do poprzedniego roku. Wtedy Świątek będzie mieć 8420 pkt (536 pkt).

TOP 10 rankingu WTA Live po porażce Aryny Sabalenki:

1. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 8956 pkt

2. Iga Świątek (Polska) - 7890 pkt*

3. Coco Gauff (USA) - 6538 pkt

4. Jasmine Paolini (Włochy) - 5398 pkt*

5. Jessica Pegula (USA) - 4981 pkt*

6. Madison Keys (USA) - 4680 pkt

7. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 4058 pkt*

8. Qinwen Zheng (Chiny) - 3985 pkt

9. Emma Navarro (USA) - 3649 pkt

10. Paula Badosa (Hiszpania) - 3588 pkt*

* - zawodniczki oznaczone gwiazdką grają jeszcze w turnieju w Dosze

W kolejnym meczu turnieju WTA 1000 w Dosze Świątek zagra z Czeszką Lindą Noskovą, która pokonała ją w trzeciej rundzie zeszłorocznego Australian Open. Relacja tekstowa na żywo z meczu Świątek - Noskova w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.