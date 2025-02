Oto potencjalne rywalki Świątek w kolejnej rundzie. Łatwo nie będzie

Mecz Igi Świątek z Marią Sakkari to pierwszy występ od Australian Open, w którym drugi raz w karierze dotarła do półfinału. Dzięki rozstawieniu turniej w Dosze zacznie od drugiej rundy, ale drabinka wcale nie jest łaskawa dla Polki. Można powiedzieć, że dużo łatwiejszą miała w Melbourne.

Świątek zna potencjalne rywalki w kolejnej rundzie

Przed meczem Świątek z Sakkari odbyły się spotkania Lindy Noskovej z Donną Vekić i Julii Putincewej z Moyuką Uchijimą. Dużo szybciej skończył się pojedynek Czeszki z Chorwatką, co może wydawać się zaskakujące.

Noskova bardzo pewnie wygrała pierwszego seta z wicemistrzynią olimpijską z Paryża 6:2. Zaczęła przełamaniem, a potem wygrała swoje dwa gemy serwisowe do zera. W szóstym gemie tej partii Vekić się zerwała do ataku, ale nie wykorzystała break pointa. Chwilę później sama została przełamana.

Drugi set tego pojedynku był już znacznie bardziej wyrównany. Przede wszystkim Vekić chętniej podejmowała ryzyko i grała bardziej ofensywnie, tak jak Noskova od początku. Do stanu 3:3 trudno było przewidzieć, co się dalej wydarzy. Kluczowy okazał się siódmy gem tej partii, w którym Noskova była górą. Przełamała Chorwatkę po drugim break poincie. Utrzymała przewagę przełamania do końca, ostatniego gema wygrała do zera, seta 6:4 i cały mecz 2:0.

Niespodziewanie Putincewa miała dość dużo problemów z Uchijimą od drugiego seta. Pierwszą partię reprezentantka Kazachstanu wygrała gładko 6:2. Szybko zbudowała prowadzenie 3:0, po drodze raz przełamując Japonkę. Później kontrolowała sytuację, aż w ostatnim gemie ponownie przełamała rywalkę.

W drugiej partii zaczęły się nieoczekiwanie dość duże problemy Putincewej. Prezentowała się dużo słabiej w defensywie i przestała punktować serwisem. Japonka też popełniała błędy, dlatego nie była w stanie w pełni przejąć inicjatywy. Dwukrotnie przełamała Putincewą, ale sama też dwa razy traciła serwis, m.in. w momencie, kiedy serwowała po remis 1:1 w setach. Ta partia musiała się skończyć tie-breakiem. To była wojna nerwów, obie tenisistki niepewnie serwowały. Trudy lepiej zniosła tutaj Uchijima. Wygrała tie-breaka do 7:5, a seta 7:6.

Na początku decydującego seta Putincewa wróciła do pewnej gry, którą było widać w pierwszej partii. Prowadziła 3:0, choć w trzecim gemie musiała się nieco napocić, by przełamać Japonkę, zrobiła to po trzecim break poincie. Później straciła impet i to Uchijima była stroną przeważającą. Udało się jej doprowadzić do wyrównania 3:3. Ale Putincewa zdołała się przebudzić jeszcze raz. Ponownie dominowała na korcie, szybko wygrała trzy kolejne gemy, seta 6:3 i mecz 2:1. Potrzebowała prawie 150 minut, by pokonać Japonkę.

Wyniki meczów potencjalnych rywalek Igi Świątek w trzeciej rundzie turnieju WTA 100 w Dosze: