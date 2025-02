A jednak! Zmiana w zespole Igi Świątek. Jest potwierdzenie

Iga Świątek (2. WTA) od kilku dni jest w Dosze, gdzie wystąpi w turnieju WTA 1000. Polka wygrywała trzy ostatnie edycje tych zmagań, więc także i w tegorocznej edycji jest główną faworytką do końcowego triumfu.

Iga Świątek ma nowego sparingpartnera przy okazji turnieju WTA 1000 w Dosze

Nowy sezon na tenisowych kortach Świątek rozpoczęła od półfinału Australian Open, do którego dotarła pod wodzą Wima Fissette'a. W Melbourne sparingpartnerem był Kacper Żuk, który zastąpił w tej roli Tomasza Moczka. Moczek był w ostatnich latach niezastąpiony w zespole Świątek, ale nie było go w Australii i teraz nie ma go też w Dosze.

Okazuje się, że w stolicy Kataru nie ma też Kacpra Żuka. Kto więc został nowym sparingpartnerem Świątek przy okazji turnieju WTA 1000 w Dosze? - Sparingpartnerem Igi jest Adam Chadaj - przekazała Daria Sulgostowska, PR managerka polskiej tenisistki, cytowana przez "Przegląd Sportowy" Onet.

Adam Chadaj to 40-letni dziś były tenisista, który najwyżej w rankingu ATP był sklasyfikowany na 202 miejscu w sierpniu 2005 roku. Reprezentował także Polskę w Pucharze Davisa.

Swój pierwszy mecz w turnieju WTA 1000 w Dosze Iga Świątek rozegra przeciwko Marii Sakkari (29. WTA) w poniedziałek 10 lutego około godz. 15:00. Dotychczasowy bilans spotkań obu pań to 3:3, z czego ostatnie trzy mecze zakończyły się wygranymi polskiej tenisistki. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.