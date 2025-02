Wpadka w Abu Zabi! Mistrzyni Wimbledonu wyrzucona przez 157. tenisistkę świata

Vondrousova od lipca zeszłego roku miała problem z urazem dłoni. Na początku tego sezonu wróciła do gry, ale podczas turnieju w Adelaide doznała kolejnej kontuzji i musiała wycofać się z Australian Open. Czeszka liczyła na to, że podobnych problemów uniknie w Abu Zabi.

Wpadka Vondrousovej. Bencić wygrała w dwóch setach

W dwóch pierwszych meczach tego turnieju nie miała większych problemów. Najpierw pokonała Emmę Raducanu (6:3, 6:4), a następnie poradziła sobie z Juliją Putincewą (6:2, 6:3). Mogłoby się więc wydawać, że tym bardziej nie powinna mieć problemów z Belindą Bencić (157. WTA). Szwajcarka jest wprawdzie wymagającą przeciwniczką, ale też dopiero wraca do gry po przerwie spowodowanej ciążą. Początek roku miała jednak całkiem niezły - na Australian Open doszła do czwartej rundy.

Od początku była też lepiej dysponowana w tym meczu. Już na początku pierwszego seta udało jej się przełamać Czeszkę. Vondrousova dała radę odrobić tę stratę. Od wyniku 3:3 obie zawodniczki nie umiały wykorzystać swojego serwisu. To zmieniło się dopiero w ostatnim gemie, gdy udało się zwyciężyć Bencić. Pierwszy set skończył się jej wygraną 7:5.

W drugim secie reprezentantka Szwajcarii miała większą kontrolę. Od razu przełamała rywalkę. To właśnie w pierwszym gemie tej części meczu kibice mogli dostrzec też grymas bólu na twarzy Vondrousovej. Czeszka przez chwilę patrzyła na swoją rękę, ale na szczęście nie stało jej się nic poważnego i mogła dokończyć mecz. Niestety dla niej - układał się on po myśli Bencić. Przy wyniku 2:2 Vondrousova przegrała kolejnego gema przy swoim serwisie, a następnie Bencić szybko powiększyła przewagę. Ta strata była już zbyt duża. Reprezentantka Szwajcarii do końca meczu utrzymywała przewagę nad mistrzynią Wimbledonu z 2023 roku i wygrała drugiego seta 6:3.

W czwartek odbędą się wszystkie ćwierćfinały turnieju WTA w Abu Zabi. Jako ostatnia na kort wyjdzie Magda Linette. Jej rywalką będzie Linda Noskova. Jeżeli Polce uda się wygrać, to w półfinale zagra ze zwyciężczynią meczu Leylah Fernandez - Ashlyn Krueger.