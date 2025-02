Wielki powrót Radwańskiej! A było już 0:6, 0:2

Urszula Radwańska wróciła do gry po nieudanym turnieju we Francji i już w pierwszym meczu turnieju ITF 75 w Lesznie sprawiła ogromną niespodziankę. 34-latka przegrywała już 0:6, 0:2 ze znacznie wyżej notowaną Luciją Ćirić Bagar, po czym zaliczyła niebywały powrót do spotkania i finalnie zwyciężyła po trzysetowym boju.

