Sensacja! Oto kolejna rywalka Linette. Niewiarygodne, co zrobiła z Badosą

W pierwszym meczu WTA 500 w Abu Zabi rywalizacja Lindy Noskovej (39. WTA) z Magdaleną Fręch (28. WTA) okazała się dla Polki bardzo bolesna. Czeszka wygrała z nią aż 6:0 w pierwszym secie, a w drugim po bardziej wyrównanej grze zakończyła mecz wynikiem 6:3. Pogromczyni Fręch w drugiej rundzie turnieju trafiła na wyżej notowaną Paulę Badosę (10. WTA).

Hiszpańska tenisistka dopiero co weszła do czołowej dziesiątki światowego rankingu po tym, jak zaliczyła kapitalne Australian Open. Na Wielkim Szlemie odpadła dopiero w półfinale, gdzie nie miała wielkich szans ze swoją przyjaciółką Aryną Sabalenką (1. WTA). W Abu Zabi mecz z Noskovą był dla niej pierwszym w turnieju.

Czeszka od samego początki stawiała trudne warunki i pokazywała to, co w meczu z Fręch - mocny serwis, atomowy return i pewną grę. Tym udawało jej się tłamsić faworyzowaną Badosę. Pierwszy raz przełamała przeciwniczkę na 4:3, ale za chwilę przegrała swój serwis. Udało jej się jednak skontrolować grę i wykorzystać słabszy moment rywalki, wygrywając jej kolejny serwis. Tym razem jednak nie zmarnowała szansy i utrzymała swoje podanie, dzięki czemu wygrała partię 6:4.

Sensacja wisiała w powietrzu, ale nikt nie spodziewał się takiego przebiegu drugiej partii. Badosa zaczęła od przegrania swojego serwisu i kompletnie oddała inicjatywę. Noskova wyszła na prowadzenie 2:0, a za chwilę znów przełamała na 3:0. Badosa jeszcze walczyła i zaliczyła przełamanie powrotne na 1:3, ale Czeszka wyraźnie podkręciła tempo.

Do samego końca nie oddała już dziesiątej zawodniczce światowego rankingu ani jednego gema i wygrała partię 6:1, a mecz 2:0 w dokładnie 68 minut. To oczywiście zapewniło jej awans do III rundy turnieju i udowodniło, że w Abu Zabi jest w znakomitej formie.

Kolejną rywalką Noskovej będzie Magda Linette (36. WTA), która mierzyła się z Anastazją Pawluczenkową (26. WTA). Rosjanka skreczowała na starcie drugiej partii przy stanie 7:5, 1:4 z powodu urazu uda.