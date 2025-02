Zapytali Raducanu co dalej. Takiej odpowiedzi się nie spodziewali

Emma Raducanu rozpoczęła ten sezon od Australian Open, gdzie zaszła do trzeciej rundy. Tam zmierzyła się z Igą Świątek, która nie pozostawiła jej żadnych szans, triumfując 6:1, 6:0. Jej kolejne występy nie były zbyt udane, bo po rywalizacji w Melbourne udała się do Singapuru, gdzie poległa w pierwszej rundzie z niżej notowaną Cristiną Bucsą (1:2). Na pierwszym meczu zakończyła także rywalizację w turnieju WTA 500 w Abu Zabi. Brytyjka przegrała z Marketą Vondrousovą (0:2).

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek zawiodła? "Nie było czego zbierać"

Brak stabilizacji u Emmy Raducanu

W grze Raducanu brakuje stabilizacji, a na pewno nie pomagają w jej uzyskaniu ciągłe zmiany trenerów. Po porażce z Igą Świątek Brytyjka poinformowała, że kończy współpracę z dziewiątym szkoleniowcem od wielkoszlemowego triumfu na US Open w 2021 roku.

"Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem pracować z Emmą przez ostatnie 14 miesięcy. W tym momencie ważne jest dla mnie spędzenie większej ilości czasu w domu i priorytetowe potraktowanie powrotu do pełnego zdrowia, co jest trudne do zrobienia przy tak napiętym kalendarzu. Cieszę się, że Emma wróciła do gry w Tourze i jest teraz w pierwszej sześćdziesiątce. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co zrobi dalej" - oświadczył Nick Cavaday, cytowany przez Talk Sport.

Ponadto niedawno tenisistka przeszła poważne operacje nadgarstków, które również wyhamowały jej rozwój.

Zaskakujące słowa Raducanu. "Nie wybiegam zbyt daleko w przyszłość"

Następne w kalendarzu WTA są zaplanowane turnieje w Dausze i Dubaju. Jak zauważa serwis Tennis 365 Emma Raducanu znajduje się poza Top 50 w rankingu (jest 56. - przyp. red.), co nie gwarantuje jej bezpośredniego udziału w tych turniejach. Oznacza to, że jeśli nie otrzyma dzikiej karty jak w Abu Zabi, będzie musiała przebijać się przez kwalifikacje.

Jednak nie wiadomo, czy tenisistka w ogóle planuje tam się pojawiać. W wywiadzie dla "The National" przyznała, że jej plany wciąż nie są do końca jasne. "Nie mam pojęcia. Będę to robić tydzień po tygodniu. Zobaczę, jak się czuję, zobaczę, jak się czuje ciało i zobaczę, jaki plan wdrożymy" – stwierdziła.

"Nie wybiegam zbyt daleko w przyszłość, po prostu staram się żyć dzień po dniu, biorąc pod uwagę obecną sytuację" - dodała.

Zdaniem ekspertów tenisistka tego potrzebuje

Eksperci tennis365.com wyliczyli, że jeśli nie weźmie udziału w "tysięcznikach" na Bliskim Wschodzie, wróci do Touru dopiero podczas turnieju Sunshine Double, czyli Indian Wells Open (5–16 marca) i Miami Open (18–30 marca).

Zobacz też: Raducanu kompletnie rozbita, jej słowa po meczu ze Świątek obiegły świat

Zdaniem byłej tenisistki Laury Robson Emma Raducanu potrzebuje jak największej liczby meczów, by wrócić do formy, a miesięczna przerwa jej w tym nie pomoże. "Podoba mi się fakt, że w ogóle pojechała do Singapuru, żeby rozegrać więcej meczów" - wyznała w Sky Sports Tennis, cytowana przez tennis365.com.

- To świetna decyzja, a kiedy odbędą się zawody WTA 1000 w Indian Wells i Miami, będzie miała dobrą bazę, na której będzie mogła budować (formę - przyp. red.) - zakończyła.