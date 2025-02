ATP Rotterdam. Kiedy gra Hubert Hurkacz dzisiaj? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Hubert Hurkacz (21. ATP) początku nowego sezonu nie może zaliczyć do udanych. Tegoroczne Australian Open zakończył już po dwóch meczach. W drugiej rundzie niespodziewanie przegrał z Miomirem Kecmanoviciem (55. ATP) i przy okazji wypadł z czołowej dwudziestki światowego rankingu. O odzyskanie wysokiej pozycji rywalizuje w Holenderskim Rotterdamie. Na razie ze zmiennym szczęściem.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowak-Mosty MKS Będzin z dwunastą z rzędu porażką. Artur Ratajczak: Jestem zadowolony z postawy

Hubert Hurkacz zagra o ćwierćfinał w Rotterdamie. Kiedy kolejny mecz?

Polak w pierwszym meczu pokazał się bardzo dobrej strony. Wygrał w poniedziałek z Falvio Cobollim (35. ATP) w godzinę i 15 minut 6:3, 6:2 i awansował do drugiej rundy. We wtorek przystąpił za to do gry podwójnej. W parze z Czechem Jakubem Mensikiem uległ włoskiemu deblowi Simone Bolelli - Andrea Vavassori 5:7, 6:7 (1) i odpadł z rywalizacji. Nadal ma jednak szansę na dobry rezultat w singlu.

W środowy wieczór wystąpi drugiej rundzie. Po drugiej stronie siatki stanie Czech Jiri Lehecka (24. ATP). Obaj panowie mieli okazję spotkać się w Rotterdamie już rok temu. Wówczas po bardzo zaciętym, ponad dwugodzinnym meczu pierwszej rundy triumfował Hurkacz 6:3, 6:7 (9:11), 7:6 (11:9). Było to zresztą jedyne bezpośrednie starcie w ich zawodowych karierach. Stawką spotkania będzie awans do ćwierćfinału i pojedynek z Andriejem Rublowem (10. ATP) bądź zwycięzcą środowej pojedynku pierwszej rundy Jan-Lennard Struff (45. ATP) - Fabian Marozsan (67. ATP).

ATP 500 Rotterdam. Hubert Hurkacz - Jiri Lehecka. O której godzinie i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIK]

Mecz Hubert Hurkacz - Jiri Lehecka w drugiej rundzie turnieju ATP 500 w Rotterdamie zaplanowany jest na środę 5 lutego. Ma się on odbyć na korcie centralnym jako ostatni tego dnia. Rozpocznie się zatem tuż po zakończeniu starcia Mattia Belucci (92. ATP) - Daniił Miedwiediew (7. ATP), czyli po godzinie 21:00. Transmisję można będzie obejrzeć w Polsacie Sport 3, Polsat Sport Premium 1 oraz w internecie - w płatnym serwisie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.