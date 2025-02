Wszystko jasne. To dlatego Halep zakończyła karierę. "Życie"

Simona Halep wróciła niedawno do gry po zawieszeniu z powodu złamania przepisów antydopingowych oraz kontuzji kolana. 33-latka wzięła udział w turnieju WTA 250 Kluż-Napoka i w pierwszej rundzie rywalizowała z Lucią Bronzetti. 72. rakieta świata okazała się lepsza i w 59 minut pokonała byłą liderkę rankingu WTA 6:1, 6:1. Jak się później okazało, ten powrót był chwilowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek zawiodła? "Nie było czego zbierać"

Simona Halep zakończyła karierę

Po tej porażce Rumunka wzięła mikrofon do ręki i ogłosiła... zakończenie kariery. - Nie wiem, czy mówię to ze smutkiem, czy z radością. Sądzę, że towarzyszą mi oba te uczucia - wyznała.

- Zawsze byłam realistką wobec siebie i swojego ciała. Długo zajmuje, aby dotrzeć tam, gdzie byłam. To bardzo trudne i wiem, ile to znaczy. Dlatego chciałam dzisiaj być tutaj, w Kluż-Napoce i zagrać przed wami oraz powiedzieć "do widzenia" na korcie - dodała.

Trener Halep zdradza przyczynę tej decyzji

Na temat zakończenia kariery przez Simonę Halep wypowiedział się Carlos Martinez Comet, ostatni zagraniczny trener w karierze Rumunki. W wywiadzie dla golazo.ro wyznał, iż wiedział, że kontuzja kolana zakończy jej karierę i spodziewał się takiej decyzji.

- Jej kolano się nie zregenerowało. Myślę, że wszyscy chcielibyśmy ją zobaczyć ponownie na największych kortach światowego tenisa, ale cóż, takie jest życie. Będzie miała wiele możliwości, będzie mogła robić różne rzeczy, dzięki którym, jestem przekonany, poczuje się spełniona - wyznał.

- Jeśli dobrze pamiętam, miała problem z chrząstką stawową. Jego rolą jest amortyzowanie i pochłanianie wstrząsów, kiedy biegniesz i zmieniasz kierunek. To jest niezbędne w sportach wyczynowych. A w jej wieku powrót był bardzo trudny - kontynuował.

Szkoleniowiec wrócił pamięcią do zawieszenia tenisistki

Na koniec szkoleniowiec podjął temat 20-miesięcznego zawieszenia tenisistki z powodu naruszenia Tenisowego Programu Antydopingowego. Przypomnijmy, że pierwotnie tenisistka była skazana na cztery lata dyskwalifikacji, ale Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS) skrócił ją do dziewięciu miesięcy.

Zobacz też: 1192 dni i koniec! Nagle gruchnęły wieści ws. Simony Halep

- To, co się tam wydarzyło, było haniebne, patrząc na późniejsze przypadki Sinnera i Świątek... Nie byli traktowani tak samo. Straciła tyle czasu, że odbiło się to negatywnie na jej karierze. To była niesprawiedliwość. Simona po werdykcie Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu miała wielkie pragnienie i ambicję powrotu na szczyt - zakończyła.