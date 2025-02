Głośne słowa Abramowicz niosą się po świecie. Zaliczyli poważną wpadkę

Iga Świątek (2. WTA) jest w trakcie przerwy po Australian Open i przygotowuje się do kolejnych startów. Mimo to zrobił się wokół niej szum, na który w mediach społecznościowych zareagowała Daria Abramowicz. To wywołało lawinę.

Daria Abramowicz reaguje ws. Igi Świątek. Jej słowa odbiły się szerokim echem

"Tytuły wyrywane z kontekstu, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Jest ich więcej i więcej. Czy to nowy standard" - zastanawiała się Abramowicz w serwisie X, odnosząc się do wybranych publikacji na temat 23-latki. Ten wpis wywołał poruszenie za granicą.

"Psycholożka jasno wyraża swoją frustrację za rozpowszechnianie fake newsów o Idze Świątek i jej rodaczce Magdzie Linette" - czytamy na anglojęzycznym portalu sportskeeda.com. Jednak dziennikarze zaliczyli poważną pomyłkę.

Wpadka zagranicznego portalu. Pomylili Magdę Linette z inną tenisistką

"Abramowicz wyraziła swoje niezadowolenie dotyczące mylących tytułów, które pojawiły się w polskich mediach. Dwa nagłówki odnoszą się do Świątek oraz Linette" - napisano. Co nie jest prawdą, gdyż tylko pierwszy z nich dotyczył 32-letniej tenisistki (w artykule cytowano jej rozmowę z Norbertem Amlickim ze Sport.pl). Natomiast widoczne w drugim nagłówku określenie "przyjaźniła się z Igą Świątek" odnosi się do Kai Juvan.

W tym wypadku dziennikarze wprowadzili dodatkowe zamieszenie, aczkolwiek zwraca uwagę to, jak uważnie za granicą śledzi się słowa Darii Abramowicz. Chociaż należy zakładać, że wraz ze startem turnieju WTA 1000 w Dosze, a co za tym idzie powrotem Igi Świątek na kort, tematem numer jeden znów staną się występy polskiej tenisistki.