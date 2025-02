Simona Halep złapała za mikrofon i ogłosiła światu. To koniec, oficjalnie

- Oczywiście, że myślę o emeryturze i to często. Jestem wiekowa, mam kontuzje, po których nie mogę dojść do siebie. Kolano nigdy się nie zregeneruje - powiedziała w niedawnym wywiadzie Simona Halep. A od słów przeszła do czynów.

REKLAMA

Zobacz wideo Adrian Siemieniec będzie następcą Michała Probierza? Szymczak: On jest wyjątkowy

Simona Halep zaskoczyła wszystkich. To już koniec!

W pierwszej rundzie turnieju WTA 250 w Kluż-Napoce 33-latka w 59 minut przegrała 1:6, 1:6 z Lucią Bronzetti (72. WTA). Po czym wzięła mikrofon i przekazała światu decyzję. "Halep ogłosiła zakończenie kariery tenisowej po przegranej w pierwszej rundzie. Wszyscy na koniec wyglądali na zaskoczonych" - napisał w serwisie X dziennikarz Jose Morgado, załączając zdjęcie płaczących i przytulających się Halep i Sorany Cirstei.

Co miała do powiedzenia 33-latka? - Nie wiem, czy mówię to ze smutkiem, czy z radością. Sądzę, że towarzyszą mi oba te uczucia. [...] Zawsze byłam realistką wobec siebie i swojego ciała. Długo zajmuje, aby dotrzeć tam, gdzie byłam. To bardzo trudne i wiem, ile to znaczy. Dlatego chciałam dzisiaj być tutaj, w Kluż-Napoce i zagrać przed wami oraz powiedzieć "do widzenia" na korcie - wyznała.

- Chociaż to nie był mój bardzo dobry występ, to dałam z siebie wszystko i bardzo się cieszę, że przyszliście. Zastanawiałam się, czy jeszcze wrócę, ale to ostatni raz, gdy tutaj zagrałam. Nie chcę płakać, to piękny moment - byłam numerem jeden, wygrałam Wielkie Szlemy - dodała.

- Życie toczy się dalej, także po tenisie. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Tak często, jak będę mogła, zamierzam wracać do tenisa. Oczywiście będę grać, lecz by być konkurencyjną, potrzebne jest znacznie więcej. W tym momencie to koniec - podsumowała Rumunka.

"Simona Halep zakończyła karierę. Trudno jest patrzeć, jak tak wielka mistrzyni opuszcza ten sport. Codziennie poświęcała swojej pracy tyle miłości i energii. I przy okazji stała się inspiracją dla niezliczonej liczby osób. Wymowne, że swój ostatni mecz zawodowy rozegrała w Rumunii. Dziewczyna z Konstancy wyrosła na dwukrotną mistrzynię Wielkiego Szlema i numer jeden na świecie. Cóż to za kariera, cóż to za podróż. Dziękuję za wszystko, Simo… Tenis będzie za Tobą tęsknił" - czytamy na profilu The Tennis Letter w serwisie X.

Simona Halep zakończyła karierę. Lista jej osiągnięć robi wrażenie

Rumunka wygrała 24 singlowe turnieje WTA, a jej największe sukcesy to triumfy w Roland Garros 2018 i Wimbledonie 2019. Liderką światowego rankingu po raz pierwszy została 9 października 2017 r., na czele utrzymywała się przez 64 tygodnie (12. wynik wszech czasów).

Zobacz też: Tak wyglądają relacje w sztabie Świątek. Fissette mówi wprost: "Daria rozumie"

A jakie są plany Halep na emeryturę? - Chciałabym robić coś innego niż tylko tenis. Zawsze mówiłam, że tenis to nie całe życie. Oczywiście nadal mam wiele życzeń i celów w życiu po tenisie - mówiła dość enigmatycznie.