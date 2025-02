Tak wyglądają relacje w sztabie Świątek. Fissette mówi wprost: "Daria rozumie"

Wim Fissette zastąpił Tomasza Wiktorowskiego na stanowisku trenera Igi Świątek, ale reszta sztabu polskiej tenisistki się nie zmieniła. Belg ma już za sobą pierwszy turniej wielkoszlemowy w zespole Polki, a więc mógł powiedzieć nieco więcej o współpracy z Polakami. Przyznał, że skupiał się m.in. na jej rozwinięciu.

Wim Fissette zabrał głos o sztabie Igi Świątek. Powiedział o Darii Abramowicz i Macieju Ryszczuku

Szkoleniowiec Igi Świątek po Australian Open, na którym dotarła ona do półfinału i przegrała z późniejszą triumfatorką Madison Keys, porozmawiał z WP SportoweFakty, gdzie powiedział m.in. o zmianach w zespole tenisistki.

- W samym teamie praktycznie nic się nie zmieniło. Igę otaczały i otaczają właściwe osoby. Przez lata wykonały świetną pracę, dbały o jej zdrowie, kondycję, szybkość, stabilność psychiczną. Bez tego osiąganie sukcesów przez kilka lat z rzędu nie byłoby możliwe. Moim celem było zintegrowanie zespołu, jeszcze intensywniejsza praca grupy - powiedział szkoleniowiec Świątek.

Fissette wyznał, że sztab Świątek bardzo ściśle ze sobą współpracował i dobrze komunikował się w pracy nad formą tenisistki. Nawet kiedy każdy z członków odpowiada za inne aspekty. - Daria i Maciej odpowiadają za inne elementy przygotowań, ale ich praca doskonale się zazębia. Jeszcze lepiej, kiedy trzymamy się blisko siebie i przepływ informacji jest na wysokim poziomie - dodał belgijski trener. Miał oczywiście na myśli Abramowicz, czyli psycholożkę tenisistki i Ryszczuka, czyli trenera od przygotowania fizycznego.

O psycholożce tenisistki nie zabrakło też dłuższego fragmentu wypowiedzi. Fissette bez wahania powiedział, jak układa mu się współpraca z Abramowicz. - Świetnie, układa się wręcz idealnie - zaczął trener. - Daria rozumie, jak mentalnie przygotować zawodnika do meczu. To również lekcja dla mnie. Dużo się od niej uczę! - podsumował Fissette.

Pozostaje liczyć, że współpraca w sztabie szkoleniowym Świątek nadal będzie układała się tak dobrze i zaprowadzi to tenisistkę do kolejnych sukcesów. Obecnie wiceliderka światowego rankingu odpoczywa po Australian Open i przygotowuje się do kolejnych turniejów.