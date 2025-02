Wielki skandal. Tenisista skazany na 10 lat zawieszenia. Oto co zrobił

W styczniu ubiegłego roku Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa poinformowała, że Leny Mitjana, francuski tenisista, został skazany dyskwalifikacją na 10 lat za naruszenia związane z ustawianiem meczów w Belgii. Ponadto musiał zapłacić 20 tysięcy dolarów grzywny za naruszenie Tenisowego Programu Antykorupcyjnego (TACP).

REKLAMA

Zobacz wideo

Drakońska kara dla tenisisty. 10 lat przerwy

Leny Mitjana mógł liczyć na dobre wieści po odwołaniu do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS). Okazało się jednak, że został uznany za odpowiedzialnego za kolejne 11 naruszeń TACP.

- Panel CAS podtrzymał sankcję nałożoną przez niezależnego urzędnika ds. przesłuchań antykorupcyjnych (AHO) Phillippe'a Cavalierosa w pierwszej instancji, podczas gdy zawodnik został uznany za odpowiedzialnego za dalsze 11 naruszeń TACP – co zwiększyło ich łączną liczbę do 22 - czytamy na Itia.tennis.

Okres dyskwalifikacji Mitjany pozostaje niezmienny - rozpoczął się 22 grudnia 2023 roku, a zakończy o północy 21 grudnia 2033 r. Tenisista raczej już zatem kariery nie wznowi, bo będzie miał wtedy 38 lat.

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) analizował też karę dla szwedzkiego tenisisty - Dragosa Madarasa, który został ukarany za brak współpracy z organami antykorupcyjnymi. Szwed teraz otrzymał dobrą wiadomość, bo jego zawieszenie zostało zmniejszone z 4,5 roku do dwóch lat. Madaras to zawodnik, który w lipcu 2023 roku był najwyżej w rankingu ATP - na 191. pozycji. Teraz będzie musiał czekać do sierpnia przyszłego roku, kiedy zakończy się jego kara.

Podczas kary tenisiści gracze nie mogą grać, trenować ani uczestniczyć w żadnych wydarzeniach tenisowych autoryzowanych lub sankcjonowanych przez członków ITIA lub jakiegokolwiek stowarzyszenia krajowego.

Zobacz: Linette wytrzymała to! Już nie musi się wstydzić przed Radwańską

Leny Mitjana najwyżej notowany w swojej karierze był w marcu 2018 roku - na 458. miejscu. Zdobył dwa tytuły rangi ITF - w 2017 i 2019 roku.

Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) została utworzona w 2021 roku w celu ochrony uczciwości tenisa. Już od wielu lat w tym sporcie dochodzi do "match-fixingu", czyli ustawiania spotkań.