"Nawiedzona!". Komentator nie wytrzymał w trakcie meczu Polki

Linda Noskova to tenisistka dobrze już znana polskim kibicom. Rok temu sprawiła sensację, pokonując Igę Świątek w trzeciej rundzie Australian Open. A teraz, choć ma słaby początek sezonu, właśnie zagrała przeciw innej Polce w stylu, jaki zapamiętaliśmy z jej ubiegłorocznego starcia ze Świątek w Melbourne.

W pierwszej rundzie turnieju WTA 500 w Abu Zabi Noskova uchodziła za delikatną faworytkę meczu z Fręch, mimo że w światowym rankingu wyżej jest Polka. Nasza tenisistka zajmuje obecnie 28. miejsce na liście WTA, a Czeszka jest 39. Ale fachowcy dawali więcej szans na zwycięstwo Noskovej, bo ona ma bardziej ofensywny tenis i gdy ma dobry dzień, robi świetny użytek ze swoich znakomitych warunków fizycznych.

Tajfun. Fręch nie miała szans

Drobna Fręch gra sprytny tenis, jest regularna, wytrwała i na tym buduje swoją grę. Niestety, już pierwsze minuty meczu pokazały, że Noskova bierze sprawy w swoje ręce i niczego nie pozwala Polce zbudować.

Po siedmiu minutach było już 0:3 w gemach i 1:12 w punktach. Fręch nie istniała. „Tajfun" – mówił komentator o Noskovej. „Aż trudno uwierzyć, że ta tenisistka jest dopiero 39. w światowym rankingu i wygrała w tym roku tylko jeden mecz" – podkreślał, gdy Noskova wychodziła na prowadzenie 4:0. „Magda jest cały czas w ogromnym niedoczasie. Rozkłada ręce, spogląda bezradna w stronę trenera Andrzeja Kobierskiego. Można tylko współczuć Magdzie, bo przeciwniczka gra bezbłędnie i piekielnie mocno" – słyszeliśmy, patrząc, jak pierwszy set błyskawicznie ucieka naszej tenisistce.

Po partii przegranej do zera w 23 minuty komentator nie wytrzymał i wyraził nadzieję, że może Noskova w drugim secie nie będzie aż tak nawiedzona. „Oby nam się tylko Magda nie załamała, oby walczyła do końca" - mówił. „Jest z tego znana" – dodawał.

To prawda. Fręch nie pęka, co by się nie działo. Najlepszym dowodem jest jej mecz sprzed trzech tygodni, gdy w drugiej rundzie Australian Open przegrała z Anną Blinkową pierwszą partię 0:6, po czym wygrała następne sety 6:0, 6:2 i awansowała do trzeciej rundy. W pierwszym w tym roku wielkoszlemowym turnieju Fręch nie zdołała wyrównać swojego najlepszego osiągnięcia w karierze – czwartej rundy Australian Open sprzed roku. Ale w Melbourne zaliczyła dobry, solidny występ. I solidnie zaczęła grać też w drugim secie meczu z Noskovą w Abu Zabi. Czeszka, która w Australian Open odpadła już w pierwszej rundzie (przegrała z Dunką Tauson) trochę zwolniła, zaczęła się trochę mylić. Wreszcie można było uwierzyć, że ona w 2025 roku naprawdę wygrała dotąd tylko jeden mecz (w pierwszej rundzie turnieju w Brisbane – następnie przegrała tam w drugiej rundzie oraz w pierwszych rundach w Adelajdzie i Australian Open).

Fręch się odpowietrzyła. Tylko i aż tyle

Fręch w drugim secie szybko zapewniła sobie, że nie odjedzie na rowerze, czyli nie przegra meczu 0:6, 0:6. I szybko pokazała, że zamierza powalczyć o dużo więcej. Przy stanie 0:6, 2:2 miała dwa breakpointy. Nie zdołała wtedy przełamać rywalki, ale już ewidentnie załapała się na granie, już – jak to ujął komentator – się odpowietrzyła.

Wtedy drugi set już trwał dłużej niż pierwszy. Prowadzenie 3:2 Noskova wywalczyła po 24 minutach, a przypomnijmy, że pierwszą partię wygrała 6:0 po 23 minutach. Brawa dla Fręch za to, że powalczyła, ale – niestety – niewiele była w stanie sobie wywalczyć. Noskova chwilę po obronieniu dwóch breakpointów przełamała Polkę. A gdy wyszła na 6:0, 4:2, to błyskawicznie powiększyła przewagę na 6:0, 5:2 przy swoim serwisie. Prawda jest taka, że Polka miała w tym meczu dobre tylko niecałe pół godziny. I to głównie dlatego, że akurat te niespełna pół godziny trochę słabsze miała Czeszka.

Fręch chce częściej przejmować inicjatywę, stara się grać tenis bardziej ofensywny. Ale w zderzeniu z tak ofensywną rywalką, jaką jest Noskova, nasza druga najlepsza tenisistka była po prostu bezradna. Szkoda, bo w drugiej rundzie byłaby okazja zmierzyć się z Paulą Badosą, półfinalistką niedawnego Australian Open.