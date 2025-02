Skandaliczne sceny na korcie. Miedwiediew przekroczył wszelkie granice

Daniił Miedwiediew pokonał Stana Wawrinkę 6:7(8), 6:4, 6:1 i awansował do 1/8 finału halowego turnieju ATP 500 w Rotterdamie. Znany z wybuchowego charakteru Rosjanin i tym razem nie zachował się najlepiej w trakcie spotkania.

W pierwszym secie przy stanie 6:5 dla Miedwiediewa Rosjanin miał wielkie pretensje do sędziego. 28-latkowi bardzo nie spodobało się ostrzeżenie, jakie otrzymał od arbitra za przedłużanie wznowienia gry. Sędzia upomniał zawodnika, co bardzo go zdenerwowało.

W trakcie przerwy między gemami Miedwiediew zaczął krzyczeć do sędziego. Rosjanin nie zgadzał się z ostrzeżeniem, tłumacząc się, że nie dostał piłki od dziewczynki za to odpowiedzialnej. - Dlaczego to zrobiłeś? Możesz otworzyć oczy? Ty w ogóle je masz? Jesteś złym sędzią - zaczął Rosjanin.

Później Miedwiediew nawiązał do spięcia z tym samym arbitrem z przeszłości. - Pamiętam, co stało się w meczu z Karenem Chaczanowem. Ty masz ze mną jakiś problem? W każdym meczu jesteś do bani - kontynuował Miedwiediew.

- Byłem bardzo spokojny, a ty wciąż szukasz problemów. Najwyraźniej coś jest z tobą nie tak. Niczego nie mówiłem, nic nie zrobiłem, a ty dałeś mi ostrzeżenie. (...) Otwórz oczy i zacznij używać mózgu! Wiem, że tylko tam siedzisz, ale spróbuj czasem pomyśleć - pieklił się Rosjanin.

Sytuacja, do której nawiązywał Miedwiediew, miała miejsce w kwietniu zeszłego roku w Monte Carlo. W trakcie drugiego seta Rosjanin wściekł się na sędziego, który - jego zdaniem - nie zauważył autowego uderzenia Chaczanowa.

- Oni nie potrafią sędziować! Czy ktoś coś z tym zrobi? Kto weźmie za to odpowiedzialność? Ja nie jestem odpowiedzialny za to, żeby sędziować mecze. Ten człowiek w okularach i tak nic nie widzi, więc chyba nie potrzebuje tych okularów i nie powinien być arbitrem? Ten człowiek jest słabym sędzią i powinien być wykluczony z kręgu sędziowskiego - pieklił się Rosjanin w rozmowie z komisarzem zawodów.

W 1/8 finału turnieju w Rotterdamie Miedwiediew zagra ze zwycięzcą spotkania Mattia Bellucci - Mees Rottgering.