Dawno nie było takich słów. Wieszczą czarny scenariusz dla Świątek

Iga Świątek nie ma za sobą zbyt udanych miesięcy. Na początku września po odpadnięciu z US Open straciła miejsce na szczycie rankingu WTA, a potem zrobiła sobie dwumiesięczną przerwę. Wielu sądziło, że to zwykłe przemęczenie, natomiast okazało się, że uzyskała pozytywny wynik w teście antydopingowym, a w jej organizmie znaleziono zakazany środek o nazwie trimetazydyna. Tym samym nasza zawodniczka została zawieszona. Wróciła do gry na WTA Finals, ale przegrała z Coco Gauff i pewne już było, że przez następne miesiące miejsce liderki rankingu będzie dzierżyć Aryna Sabalenka.

Prezenterka wieszczy fatalny scenariusz dla Igi Świątek. Sabalenka nie da jej szans

Iga Świątek pokazała jednak na Australian Open, że nie zamierza odpuszczać i będzie chciała odzyskać miejsce na szczycie. Mimo że odpadła w półfinale z Madison Keys, to niewiele brakowało, by to ona rywalizowała z Sabalenką w finale imprezy. Szansę na pierwszy w tym roku triumf będzie miała zatem już za parę dni, kiedy będzie broniła tytułu podczas zawodów w Dausze.

Prezenterka Sky Sports Tennis Gigi Salmon uważa, że nasza zawodniczka nie ma jednak większych szans, by w tym roku odzyskać miejsce na szczycie zestawienia WTA. - Sabalenka wciąż rośnie w siłę, nie widać słabości w jej grze. Wydaje się zadomowiona na korcie - przekazała. I wspomniała właśnie o Świątek. - Ona przechodzi okres przejściowy z nowym zespołem, dlatego twierdzę, że Sabalenka powstrzyma wszystkich - podsumowała.

Mało tego, Salmon zaznacza, że Polka będzie miała bardzo duże problemy z dwiema innymi zawodniczkami. - Coco Gauff oraz Qinwen Zheng będą kontynuować swój postęp i ostatecznie wyprzedzą Świątek - oznajmiła, zaznaczając, że na ten moment Amerykanka ma dużo większe szanse na pokonanie 23-latki.

Była tenisistka Kim Clijsteres zdradziła ostatnio, że zagrozić Białorusince może jeszcze jedna zawodniczka. - Myślę, że tenisistka taka jak Madison, gdy jest w najlepszej formie, jest chyba jedyną zawodniczką mogącą pokonać najlepiej dysponowaną Sabalenkę. Przeciwko niej musisz korzystać z tej samej broni. (...) Ona to ma i była w stanie to pokazać w momencie, gdy było to najbardziej potrzebne - przyznała.

Igę Świątek powinniśmy ponownie zobaczyć na korcie w połowie lutego, wtedy odbędą się turnieje w Dosze i Dubaju, oba rangi WTA 1000. W stolicy Kataru wygrała w trzech ostatnich edycjach imprezy.