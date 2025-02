Jabeur nie wahała się ani chwili. Wskazała na Igę Świątek

Mimo młodego wieku (zaledwie 23 lata) Iga Świątek jest już bardzo utytułowaną zawodniczką. Na koncie ma 22 trofea w seniorskiej karierze, w tym pięć wielkoszlemowych - cztery Roland Garros, a jeden US Open. Przez 125 tygodni prowadziła w rankingu WTA, a obecnie zajmuje drugą lokatę. Eksperci i kibice zachwycają się jej stylem gry. Podobnie zresztą, jak i rywalki.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek zawiodła? "Nie było czego zbierać"

- Zawsze byłam pod wrażeniem, jak ona to robi. I jest jedna rzecz, którą chciałam spróbować, by być lepsza. To, by nie grać zbyt pasywnie przy ważnych piłkach i spróbować naśladować sposób, w jaki ona ufa swojej grze i do niej dąży - podkreślała Madison Keys podczas Australian Open 2025. Okazuje się, że nie tylko Amerykanka podziwia Polkę i czegoś jej "zazdrości".

Ons Jabeur mówi o Świątek. "Jest naprawdę niesamowita"

W tym gronie jest również Ons Jabeur. Już we wtorek Tunezyjka rozpocznie rywalizację w WTA w Abu Dhabi. Między treningami znalazła czas, by udzielić krótkiego wywiadu organizatorom. Jedno z pytań dotyczyło rywalek. "Jeśli mogłabyś przejąć konkretne umiejętności od przeciwniczek, to kogo byś wybrała?" - brzmiało pytanie. Wyszczególnione zostały konkretne aspekty gry. Mowa o forehandzie, backhandzie, serwisie, slajsie, szybkości, a także returnie.

I jednej z tych umiejętności Jabeur "zazdrości" Świątek. Mowa o szybkości. - Bardzo szybki ruch. Jest naprawdę niesamowita w tym aspekcie - wyjawiła, doceniając klasę Polki. A kogo przydzieliła do pozostałych kategorii? Najwięcej rzeczy przejęłaby od Aryny Sabalenki, bo forehand i return. Backhand z chęcią "pożyczyłaby" od Coco Gauff, a serwis od Sereny Williams. Jeśli chodzi o slajs, to uważa, że sama posiada solidny.

Zobacz też: Wilander zabrał głos ws. Świątek. "To była moja wina".

Świątek jedną z "najbardziej przerażających rywalek" Jabeur

To nie jedyny raz w ostatnich dniach, kiedy Jabeur mówiła o Świątek. Była gościnią programu "Nothing Major", w którym odpowiedziała na pytanie: "Kto jest najbardziej przerażającą przeciwniczką?". Nie wahała się ani chwili i wymieniła dwa konkretne nazwiska.

- Jest ich całkiem sporo. Sądzę, że Iga jest całkiem solidną tenisistką. Nigdy nie daje ani jednego darmowego punktu. To mocno utrudnia grę przeciwko niej - zaczęła. - Coco również jest niesamowita, prezentuje niewiarygodny tenis - podkreśliła, cytowana przez tennis365.com.

Już na start rywalizacji w Abu Dhabi na Jabeur będzie czekało spore wyzwanie. Zmierzy się z Jeleną Ostapenko. A kiedy do gry wróci Świątek? W WTA 1000 w Dosze. Polka będzie bronić tam tytułu. W zeszłym roku triumfowała, pokonując w finale Jelenę Rybakinę.