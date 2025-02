Wpadka na WTA w Abu Zabi?! Zmienili obywatelstwo tenisistce nr 1 w Rosji

Cała sprawa dotyczy Darii Kasatkiny. To aktualnie jedenasta zawodniczka rankingu WTA, najwyżej sklasyfikowana w nim tenisistka z Rosji. Kasatkina od lat nie ma w swej ojczyźnie czego szukać. Gdy wybuchła wojna na Ukrainie, 27-latka w przeciwieństwie to większości rosyjskich sportowców, nie bała się skrytykować działań Władimira Putina. Przyznawała też, że w pełni rozumie ukraińskich zawodników, którzy nie chcą podawać po meczu ręki swoim rywalom z Rosji.

Kasatkina mogłaby w Rosji trafić do więzienia

Oczywiście taka postawa sprawiła, że Kasatkina od lat nie zbliża się nawet do swojego kraju. W Rosji za samo określenie "wojna", a nie "specjalna operacja wojskowa" można trafić do więzienia. Tenisistka wyznała kiedyś w rozmowie z CBS Sports, że martwi się o rodziców, którzy nie wyjechali z kraju. Bowiem jak wiadomo, w Rosji odpowiedzialność zbiorowa nie byłaby niczym dziwnym.

Daria Kasatkina zmieniła obywatelstwo?! Zaskakująca grafika

Teraz pojawiły się podejrzenia, że Kasatkina mogła już definitywnie odwrócić się od swej ojczyzny. Wszystko przez pewien szczegół z losowania drabinki turnieju WTA 500 w Abu Zabi. W jego trakcie na grafice z drabinką obok nazwiska rosyjskiej tenisistki pojawił się skrót "ESP", oznaczający oczywiście Hiszpanię. Przypadkowy błąd? Niewykluczone. Jednak pewien fakt sprawia, że to wcale nie musi być przypadek.

Otóż 11. rakieta świata od lat mieszka i trenuje w Barcelonie. Pojawiały się nawet doniesienia, że tenisistka stara się o uzyskanie hiszpańskiego obywatelstwa. Sama co prawda temu zaprzeczała, ale nie dawało to gwarancji, że nic się w tej sprawie nie dzieje. Gdyby na grafice pojawił się skrót od np. Węgier czy Australii, wtedy nikt nie miałby raczej wątpliwości, że to po prostu wpadka organizatorów. Jednak Hiszpania to co innego.

Czy Daria Kasatkina faktycznie zacznie grać pod hiszpańską flagą? Przekonamy się. Dużo wyjaśnić może poniedziałkowa (3 lutego) aktualizacja rankingu WTA. Jeśli obok nazwiska Kasatkiny pojawi się flaga Hiszpanii, będziemy mieli do czynienia z prawdziwym trzęsieniem ziemi w świecie tenisa i nie tylko.