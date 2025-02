Totalnie puściły im nerwy. Niebywałe sceny po meczu w Pucharze Davisa

Francja prowadzi z Brazylią 2:0 po pierwszym dniu rywalizacji w 1. rundzie Pucharu Davisa. Gospodarze rywalizacji, która odbywa się w Orleanie, prowadzą po dwóch zwycięstwach w spotkaniach singlowych. Najpierw Ugo Humbert pokonał Joao Fonsecę, a później Arthur Fils ograł Thiago Seybotha Wilda.

REKLAMA

Zobacz wideo Konflikt Igi świątek z Danielle Collins? Wesołowicz: To jednostronny beef

W tym drugim spotkaniu doszło do wielkiej kontrowersji. Fils gładko wygrał pierwszego seta 6:1, ale w drugim walka była zdecydowanie bardziej wyrównana. O wyniku partii zdecydowało jedno przełamanie, które miało miejsce przy stanie 4:4.

Fils wykorzystał czwarty break point, który okazał się nie tylko punktem spornym, ale też zapalnikiem do dalszych wydarzeń. Chociaż Francuz uderzył w aut, to sędzia przyznał mu punkt, myśląc, że Wild dotknął piłki. Jak się okazało, Brazylijczyk skutecznie się od niej uchylił.

Mimo to Wild przegrał gema na 4:5, a za chwilę nie był w stanie przełamać przeciwnika i ostatecznie przegrał spotkanie 1:6, 4:6. Po meczu doszło do pierwszego spięcia między tenisistami, kiedy zły Brazylijczyk w nerwach podał rywalowi rękę.

Nerwowe zakończenie meczu w Pucharze Davisa

Wild miał wyraźne pretensje do Filsa o niesportowe zachowanie. Chociaż Francuz starał się załagodzić sytuację i uspokoić przeciwnika, to ten z wyrzutami wskazywał na niego palcem. Ale to nie był koniec nieprzyjemnej sytuacji.

Po tym, jak Wild podał rękę kapitanowi francuskiej drużyny i zabrał swoje rzeczy, wciąż miał pretensje do Francuza. Brazylijczyk, schodząc z kortu, raz jeszcze w nerwach zwrócił się do przeciwnika. Sytuację musieli uspokajać sędzia oraz kapitan Francuzów. Schodzącego z kortu Wilda żegnały gwizdy, na które tenisista zareagował ironicznymi brawami.

Na niedzielę zaplanowano dwa mecze singlowe, w których Wild zagra z Humbertem, a Fils z Fonsecą. Jeśli pierwsze spotkanie zakończy się zwycięstwem Francuza, to gospodarze awansują do 2. rundy. Jeśli oba spotkania wygrają Brazylijczycy, o wyniku rywalizacji rozstrzygnie mecz deblowy.

Zwycięzca rywalizacji w 2. rundzie zagra z Chorwacją. Obrońcami trofeum są Włosi.