Sabalenka otworzyła się jak nigdy dotąd. Od tej strony jej nie znaliśmy

Wygrać po raz trzeci z rzędu i utrzymać prowadzenie w rankingu WTA - takie były cele Aryny Sabalenki przed tegorocznym Australian Open. Ostatecznie plan zrealizowała, ale tylko połowicznie. To do niej nadal należy miano pierwszej rakiety świata, ale kolejnego triumfu nie dopisała. W finale zatrzymała ją Madison Keys. Następnie wokół Białorusinki wybuchł spory skandal. Miał związek z jej zachowaniem po odebraniu nagrody za turniej w Melbourne, kiedy to wraz z zespołem udawała, że... oddaje mocz na paterę. "Skompromitowała się", "Jest znienawidzona" - pisały media. I wydaje się, że w ostatnich dniach 26-latka starała się nieco ocieplić wizerunek.

Aryna Sabalenka zaczęła mówić o ojcu. "Był taki szczęśliwy"

Sabalenka nawiązała współpracę z magazynem "Flaunt". Wzięła udział w sesji zdjęciowej, której efekty są naprawdę spektakularne, a także udzieliła obszernego wywiadu. Zdobyła się w nim na bardzo szczere wyznania. Wróciła m.in. wspomnieniami do śmierci ojca.

Sergey Sabalenka dość niespodziewanie zmarł w 2019 roku. Powodem było zapalenie opon mózgowych. Tenisistka już w przeszłości wielokrotnie powtarzała, że tata był dla niej źródłem inspiracji i nauczył ją, by nigdy nie rezygnować z marzeń. Wspomniała o tym również w rozmowie z "Flaunt".

- Miałam może siedem albo dziewięć lat. Pamiętam, jak urządziliśmy przyjęcie w domu, spojrzałam na niego, a on był taki zabawny. Był tak szczęśliwy. Ludzie go uwielbiali. I wówczas pomyślałam tylko jedno: "Chcę mieć taką osobowość, jak dorosnę". Zawsze poświęcał uwagę tym pozytywnym rzeczom, a nie negatywnym - podkreślała.

Sabalenka ujawnia. "Od czasu do czasu..."

Sabalenka była mocno zżyta z ojcem, dlatego też jego śmierć mocno na nią wpłynęła. I ma wpływ do dzisiaj. Zazwyczaj pogodna i uśmiechnięta, ma też chwilę zadumy i robi coś, czego wcześniej nie praktykowała. Od tej strony fani jej nie znali.

- Jestem bardzo otwartą osobą, ale muszę coś powiedzieć. Kiedy straciłam tatę, od czasu do czasu, idę do kościoła i zapalam świecę dla uczczenia jego pamięci, a także pamięci dziadka. To coś, czego nigdy nie pokazuję w moich social mediach. Nie chce być tą osobą w kościele, która coś nagrywa - dodawała.

Teraz przed Sabalenką WTA 1000 w Dosze, a także w Dubaju. Białorusinka nie ma tam aż tak wielu punktów do obrony. W poprzednim sezonie nie wystartowała w Katarze, a w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odpadła już po jednym spotkaniu. Ma więc dużą szansę, by powiększyć przewagę nad Świątek. Ta będzie bronić tytułu w Dosze, a w Dubaju punktów za półfinał.