Ujawniła całą prawdę o horrorze, który ją spotkał. "Uderzał moją głową o ścianę"

Jelena Dokić urodziła się w Jugosławii, jednak z powodu wojny emigrowała do Australii, którą reprezentowała w trakcie kariery. Zaledwie w wieku 17 lat dotarła do półfinału Wimbledonu, a w szczytowym momencie plasowała się na czwartym miejscu w rankingu WTA. Łącznie triumfowała w sześciu turniejach. W grze podwójnej jej największym sukcesem było dotarcie do finału Rolanda Garrosa w 2010 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Zagranie Szczęsnego hitem sieci. Niewiarygodne, co wtedy zrobił [To jest Sport.pl]

Półfinalistka Wimbledonu przeżyła piekło. "Spuścił mi łomot"

Przygodę z tenisem Dokić zakończyła w 2017 roku. Wtedy to wydana została książka pt. "Unbreakable" (Niezniszczalna - red.), w której zawodniczka ujawniła prawdę o swoim ojcu, który był jej tyranem. Pochodząca z Jugosławii tenisistka była maltretowana, bita i poniżana. Damir Dokić, będący jednocześnie jej trenerem, urządził nastolatce prawdziwe piekło w trakcie kariery.

Pod koniec 2024 roku światło dzienne ujrzał dokument filmowy o takim samym tytule jak książka. W nim Jelena Dokić przedstawiła jeszcze bardziej przerażające kulisy tego, czego dopuszczał się jej oprawca. Niektóre fragmenty są niesłychanie drastyczne.

- Pamiętam, że był tak wściekły, że poszedł ze mną do łazienki, zamknął drzwi i spuścił mi łomot. Uderzył moją głową o ścianę wiele razy. Kopał mnie. Miałam tak posiniaczone piszczele, że nie mogłam chodzić. On naprawdę uderzył mnie w głowę. A potem na chwilę straciłam przytomność - relacjonowała Dokić. Wcześniej w mediach społecznościowych tenisistka sporadycznie przypominała o swojej traumie. "Spuchnięte, posiniaczone i krwawiące piszczele po tym, jak przez całą noc byłam bita i kopana ostrymi butami. Bicie sprawiło, że do dziś mam wrażliwe i wyboiste piszczele. Z każdej rany pozostaje blizna, a te są moje" - pisała.

Zobacz też: Wielki sukces Polaków! Mamy awans w Pucharze Davisa

Oprócz tego przerażające szczegóły wyznawała w różnych wywiadach. - Przez 15 lat maltretował mnie fizycznie. Przez 20 maltretował mnie słownie. Pluł na mnie. Nazywał mnie k..., dziwką, krową. Mówił 11-letniej dziewczynce, że jest k...! Złamał mnie. 10 lat leczyłam depresję. Aż stanęłam na balustradzie mojego apartamentu w Monte Carlo i decydowałam: skakać z 20. piętra, czy nie - opowiadała niegdyś dla niemieckiego "Bilda".

Dziś Jelena Dokić jest szanowaną ekspertką od tenisa. Podczas ostatniego Australian Open była jedną z osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie wywiadów na Rod Laver Arena. 41-latka promuje również dbanie o zdrowie psychiczne oraz pomoc osobom, które doświadczyły podobnych traum.