Sabalenka jednym zdjęciem podpaliła Internet. Tego nikt się nie spodziewał

Nie udało się zdobyć hat-tricka. Aryna Sabalenka przegrała w finale Australian Open z Madison Keys 3:6, 6:2, 5:7, przez co nie zdobyła trzeciego z rzędu tytułu w Melbourne. - Nie udało się wygrać meczu, ale wrócę silniejsza i dam z siebie wszystko w przyszłym roku. Uwielbiam tutaj grać i dziękuje wam za niesamowitą atmosferę. Jesteście naprawdę kapitalni. Czy ja powinnam coś powiedzieć do mojego teamu? To wasza wina, oczywiście jak zawsze - mówiła przekornie w stronę swojego sztabu tuż po zakończeniu pojedynku.

Sabalenka pokazała się w niecodziennej odsłonie. Fani są zachwyceni

Po wymagającym pierwszym wielkoszlemowym turnieju w tym roku Białorusinka udała się na krótki urlop przed kolejnymi zawodami. Znalazła również trochę czasu na realizację... modowych pasji! Nie od dziś wiadomo, że 26-latka uwielbia brać udział w różnego rodzaju sesjach zdjęciowych oraz projektach związanych z modelingiem.

Nie inaczej było tym razem. W piątkowe popołudnie Aryna Sabalenka przekazała w mediach społecznościowych, że miała okazję współpracować z magazynem "Flaunt". Co więcej, znalazła się nawet na okładce ostatniego numeru! "Jestem bardzo podekscytowana, że mogę być na okładce Flaunt - numer 196, Shadowplay" - napisała na Instagramie. Jej post spotkał się z bardzo pozytywną reakcją fanów.

W ramach współpracy pierwsza rakieta świata pozowała przed aparatem w wielu różnych stylizacjach. Od tych sportowych, po bardziej eleganckie. Niemal na każdym zdjęciu miała na sobie ubrania prestiżowych marek, takich jak Louis Vuitton czy Chanel. Na stronie internetowej www.flaunt.com można zobaczyć całą sesję zdjęciową z jej udziałem.

Oprócz artystycznych fotografii Sabalenka udzieliła magazynowi wywiadu, w którym poruszyła wiele wątków dotyczących swojego sportowego i prywatnego życia. "Powiedziała nam, że gdyby nie była tenisistką, prawdopodobnie zostałaby modelką" - czytamy w jednym z akapitów. Autorka tekstu opisywała tenisowe dokonania Białorusinki, nie zapominając jednocześnie o jej pochodzeniu, emocjach i trudach życia dnia codziennego.

- Nauka przegrywania to najtrudniejsza lekcja. Po pierwsze, nie akceptujesz przegranej i zachowujesz się jak s**a. Nauczyć się przegrywać i nadal być dobrym człowiekiem i zrozumieć, że to tylko chwila... To trudne [...] Ważne jest, aby nadal cieszyć się życiem, nawet jeśli nie odnosisz sukcesów, jakich byś sobie życzyła na korcie - mówiła tenisistka w jednej z wypowiedzi dla "Flaunt".