Rennae Stubbs wydała wyrok ws. Świątek. O tych słowach będzie głośno

Iga Świątek rozgrywała niemal perfekcyjne Australian Open. W każdym meczu ekspresowo rozprawiała się z rywalkami w dwóch setach. Do półfinałowego starcia z Madison Keys również przystępowała jako faworytka. Niestety Amerykanka złapała akurat życiową formę. Po morderczym, wyniszczającym boju, który trwał ponad dwie i pół godziny, pokonała Polkę 5:7, 6:1, 7:6(8).

Rennae Stubbs przemówiła ws. Świątek. Zwróciła uwagę na jedno

- Na pewno nie jest to przyjemne przegrać po piłce meczowej, ale nie zawsze wszystko potoczy się tak, jak chcemy, więc po prostu trzeba to zaakceptować teraz i wyciągnąć wnioski - pracować żeby spróbować w kolejnych latach wygrać tutaj coś więcej - mówiła tuż po ostatnim gemie druga rakieta świata.

Choć nasza tenisistka przegrała z późniejszą triumfatorką Australian Open, to jej gra w Melbourne naprawdę mogła się podobać. Występ Polki docenili nie tylko kibice, ale i eksperci. - Widziałam dramatyczne mecze, ale szczerze uważam, że to najlepszy mecz, jaki Iga zagrała na twardym korcie. A przecież wygrała US Open. Uderzała piłkę tak dobrze, że wszystko szło zgodnie z planem i prawdopodobnie powinna była wygrać to spotkanie. Miała piłkę meczową przy swoim podaniu i nie zagrała złego serwisu. Potem wycofała się i zagrała do słabszej strony Madison - mówiła niedawno Rennae Stubbs, cytowana przez portal essentiallysports.com.

Przy okazji australijska czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa w grze podwójnej odniosła się do dalszej części sezonu. Już niebawem światowa czołówka z twardych kortów przeniesie się na mączkę. Nie od dziś wiadomo, że to ulubiona nawierzchnia Igi Świątek, na której wygrywała już mnóstwo turniejów. W końcu cztery puchary Roland Garros nie wzięły się znikąd.

Zdaniem Stubbs w tym roku polska zawodniczka znów kompletnie zdominuje rywalizację na mączce. Co więcej, legenda twierdzi nawet, że Świątek może dokonać tego bez żadnej porażki. - Nie było niczego, co można by poważnie skrytykować. Myślę, że Iga Świątek nie przegra meczu na mączce w tym roku. Jeśli gra tak na kortach twardych, życzę wszystkim powodzenia na mączce - powiedziała 53-latka w rozmowie z thetennisgazette.com. Zanim jednak wiceliderka rankingu WTA zawita na ziemne korty, najpierw czekają ją turnieje w Dausze (9-15 lutego) i Dubaju (16-22 lutego), gdzie królują twarde nawierzchnie.