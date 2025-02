Iga Świątek jest jedną z najlepszych tenisistek na świecie. Polka jest znana z tego, że jest niemal nie do pokonania na mączce. Na tej nawierzchni wygrała cztery turnieje wielkoszlemowe i nie bez przyczyny jest nazywana "Królową Paryża". Jednak przed startem tego sezonu zawodniczka zmieniła trenera. Aktualnie jest nim Wim Fissette, który w wywiadach zapowiadał, że 23-latka ma szansę na poprawę gry na trawie i wygranie Wimbledonu.

Iga Świątek o grze na kortach twardych i na trawie: Zdążyłam się rozczarować

W wywiadzie dla TVN 24 raszynianka podjęła temat decyzji o zmianie szkoleniowca. — Wim ma bardzo duże ambicje. W pewnym sensie ja już zdążyłam się rozczarować swoją grą na trawie czy szybszych kortach twardych. Zachęca mnie, byśmy w przyszłym roku podeszli do tego jak do nowej historii i po prostu skupiła się na rozwijaniu tych aspektów mojej gry, które będą niezbędne, by zrobić progres - mówiła jakiś czas temu.

Z tych słów wynika, że Iga Świątek nie jest także do końca zadowolona ze swojej gry na kortach twardych, choć wygrała odbywający się na takiej nawierzchni US Open. Mimo to chociażby na tegorocznej edycji Australian Open Polka "rozdawała" swoim rywalkom "bajgle" (wyniki 6:0) i "bagietki" (wyniki 6:1). Sama też jedną taką "bagietkę" otrzymała od późniejszej triumfatorki Madison Keys. Jednak kiedy ostatni raz Polka przegrała na kortach twardych 0:6?

Kiedy Iga Świątek ostatni raz dostała "bajgla" na kortach twardych?

Dziennikarze thetennisgazette.com wyliczyli, kiedy ostatni raz Iga Świątek dostała "bajgla" w meczu na twardym korcie. Jak się okazuje, 0:6 Polka przegrała ostatni raz 10 marca 2021 roku, czyli aż 1424 dni temu. Tenisistka poległa wówczas z Garbine Muguruzą w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Dubaju. Hiszpanka wygrała wówczas tytuł w tym turnieju.

Trzy lata później (2024 rok) ta zawodniczka oficjalnie ogłosiła zakończenie kariery. Po przejściu na emeryturę Muguruza została mianowana dyrektorem turnieju WTA Finals w Rijadzie, który w 2024 roku wygrała Coco Gauff.

Kiedy w ogóle ostatni raz Iga Świątek dostała "bajgla" i "bagietkę"?

Z kolei według wyliczeń Dawida Żbika w serwisie X ostatni raz w ogóle Iga Świątek dostała "bajgla" od Darii Kasatkiny w 23 czerwca 2021 roku (1319 dni). Miało to miejsce na kortach trawiastych podczas turnieju w Eastbourne. Wówczas Rosjanka pokonała Polkę 2:1 (4:6, 6:0, 6:1).

Z kolei "bagietkę" Iga Świątek otrzymała ostatni raz (nie licząc porażki z Madison Keys) w meczu z Julią Putencewą w 3. rundzie Wimbledonu 2024, a wcześniej w starciu z Naomi Osaką w 1/32 finału Rolanda Garrosa.