Rosyjska prowokatorka mówi jednym głosem ze Świątek. Poszło w świat

Zawodowy tenis to gra praktycznie bez wytchnienia przez cały rok. Czołowe zawodniczki świata, zgodnie z tenisowym przepisami, muszą w ciągu sezonu wziąć udział w 21 turniejach, w tym czterech wielkoszlemowych i kilku obowiązkowych imprezach WTA. A do tego dochodzą różne inne turnieje czy też przygotowania do nowego sezonu. Nic więc dziwnego, że kolejne tenisistki zaczynają zwracać uwagę na ten problem.

- To wszystko sprawia, że mamy mniej radości z tenisa. Oczywiście, uwielbiam grać w tych wszystkich miejscach, ale to dość wyczerpujące. Myślę, że to tak nie powinno wyglądać, zasługujemy, by trochę bardziej odpocząć - mówiła kilka miesięcy temu Iga Świątek, po turnieju w amerykańskim Cincinnati, przygotowującym do wielkoszlemowego US Open.

Polka jest zawodniczką, która najgłośniej mówi o tym problemie. Wiele tenisistek, choć im też udziela się trudności związane z kalendarzem, jak i logistyką, mimo wszystko pomija temat, nie chcąc wchodzić w konflikt z tenisowymi władzami.

Niemniej jednak, w ostatnich dniach Świątek otrzymała wsparcie w tej sprawie z dość niespodziewanej strony - kontrowersyjnej Rosjanki Anastazji Potapowej. 33. obecnie zawodniczka świata, która "zasłynęła" m.in. pozowaniem w koszulce Spartaka Moskwa już po wszczęciu wojny na Ukrainie, co zostało uznane za prowokacje.

- Gramy zdecydowanie za dużo, nawet w porównaniu z innymi sportami. Gramy non-stop, tydzień po tygodniu. Jeśli jesteś w domu przez pięć dni w ciągu dwóch miesięcy, to jest naprawdę dobry wynik - stwierdziła Potapowa w rozmowie z rosyjskim portalem Sport.ru.

23-latka zwróciła uwagę nie tylko na dużą liczbę turniejów, ale też dalekie podróże z jednego kontynentu na drugi. - Wypakowany kalendarz wraz z logistyką nie wyglądają najlepiej. Jednego dnia grasz w Dubaju, za chwilę w Europie, Azji czy Australii. To trudne, ale mam od tego zespół, aby tak zbudował mój terminarz, abym nie umarła z przeciążenia - powiedziała.

Mimo wszystko Potapowa nie zamierza narzekać na to, że wybrała tenis jako źródło utrzymania. - Nie ma wiele czasu na odpoczynek, ale myślę, że myślę, że mimo wszystko byłoby grzechem narzekać przy takim życiu - zakończyła Rosjanka.