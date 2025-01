Co za słowa o Świątek. Tylko na to czekali. Poszło w świat

Iga Świątek nie wygrała po raz pierwszy w karierze turnieju wielkoszlemowego Australian Open. Wiceliderka światowego rankingu w półfinale imprezy po pasjonującym meczu, trwającym dwie godziny i 38 minut przegrała z Amerykanką Madison Keys 5:7, 6:1, 6:7 (8:10).

Zagraniczni dziennikarze chwalą Świątek za występ w Australian Open. "Grała znakomity tenis"

Dziennikarze fachowego portalu tenisowego "tennis.com" mimo odpadnięcia Świątek w półfinale Australian Open i tak ją doceniają. Uważają, że Polka grała świetnie w tym turnieju.

"Była tenisistka numer 1 światowego rankingu, zagrała znakomity tenis i po raz pierwszy od 2022 roku dotarła do półfinału turnieju wielkoszlemowego na kortach twardych. Dobrą wiadomością dla Świątek jest to, że po dwóch kolejnych wczesnych odpadnięciach w Melbourne [w 2023 roku w IV rundzie, a rok temu w III rundzie - red.], powróciła do półfinału Australian Open po raz pierwszy od 2022 roku" - piszą dziennikarze "tennis.com".

Zwracają oni również uwagę, że Świątek do półfinału Australian Open awansowała w imponującym stylu.

"W pięciu pierwszych meczach Świątek była wyjątkowo dominująca, przegrywając zaledwie 14 gemów w 10 setach. Po zeszłorocznych frustrujących porażkach na Wimbledonie i US Open, a także niedawnego zawieszenia za doping, odświeżające było widzieć Świątek grającą z odnowionym skupieniem i dużą precyzją" - dodają.

Przypominają też słowa Emmy Navarro po spotkaniu ćwierćfinałowym z Igą Świątek, które Hiszpanka przegrała w ćwierćfinale 1:6, 2:6. - Myślę, że coś, co Iga robi naprawdę dobrze, to to, że jest naprawdę szybka i robi wszystko ze 100-procentowym przekonaniem i intensywnością - powiedziała wtedy Hiszpanka.

Dziennikarze "tennis.com" są optymistami pod kątem występów Świątek w tym sezonie.

- Zarówno na korcie, jak i poza nim Świątek w 2024 roku była często tajemnicza, niejasna, niejednoznaczna, tak, jak chronologia wydarzeń podczas zawieszenia. Zakłada się, że Polka jest w doskonałej formie, aby pewnie kroczyć naprzód w 2025 roku - kończą.

Dla Świątek drugi turniej wielkoszlemowy w tym roku to jej ukochany Roland Garros. Właśnie na kortach ziemnych w Paryżu triumfowała aż cztery razy - w latach 2020, 2022-2024.