Ani Keys, ani Collins! Kolejne rywalki Świątek się wycofują. To już plaga

Wygrać po raz pierwszy Australian Open i odzyskać prowadzenie w rankingu WTA - to był cel Igi Świątek przed turniejem w Melbourne. Ostatecznie zrealizować się go nie udało, ale Polka i tak ma powody do zadowolenia. Pokazała się z kapitalnej strony - w drodze do półfinału straciła zaledwie 14 gemów - i zredukowała stratę do pierwszej rakiety świata Aryny Sabalenki - wynosi ona niespełna 200 punktów. Teraz przed 23-latką niezwykle ważny czas - turnieje w ramach Middle East Swing, a więc WTA 1000 w Dosze i WTA 1000 w Dubaju. W pierwszym z nich nasza rodaczka będzie bronić tytułu. I właśnie dotarły dobre dla niej wieści.

Zobacz wideo Iga Świątek zawiodła? "Nie było czego zbierać"

Dwie groźne rywalki wycofały się z Dohy. Szansa dla Igi Świątek

Oficjalna strona WTA poinformowała, że z turnieju w Dosze wycofały się dwie groźne rywalki. Pierwsza z nich to Madison Keys. To właśnie Amerykanka zatrzymała Świątek w Australian Open. Na etapie półfinału pokonała ją 5:7, 6:1, 7:6(8), a później zgarnęła pierwszy tytuł wielkoszlemowy w karierze. 29-latka nie wystąpi w Dosze z powodu kontuzji uda.

Ale Keys to nie jedyna zawodniczka, która podziękowała za grę w turnieju, zanim ten jeszcze wystartował. Podobnie postąpiła Danielle Collins, a więc tenisistka, która od kilku miesięcy nie żyje w dobrych relacjach z Polką, a na dodatek wywołała spore kontrowersje podczas Australian Open, wielokrotnie prowokując kibiców. Co więcej, Amerykanka wycofała się nie tylko z imprezy w Dosze, ale i z Dubaju. Powód? Kontuzja stopy.

Tak więc Świątek uniknie ewentualnego starcia zarówno z siódmą, jak i 12. rakietą świata, przynajmniej w Dosze. Nie dojdzie też do jej pojedynku z Naomi Osaką. Nie znalazła miejsca w głównej drabince ani w Katarze, ani w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W pierwszym turnieju była jednak wpisana na listę oczekujących. Tyle tylko, że w ostatnich godzinach się z niej wypisała. Tak więc nie wystąpi na Bliskim Wschodzie.

Świątek w pogoni za kolejnym tytułem

Wciąż jednak na liście Middle East Swing znajdują się inne groźne rywalki, w tym Sabalenka, Jelena Rybakina czy Jessica Pegula. O tym, czy ostatecznie Świątek uda się odnieść sukces na Bliskim Wschodzie, przekonamy się wkrótce. Impreza w Dosze rozpocznie się 9 lutego, a w Dubaju 16 lutego. Tak jak wspominaliśmy, w poprzednim sezonie Polka wygrała w pierwszym turnieju, a w drugim dotarła do półfinału.