Rosyjska skandalistka wypaliła ws. Collins. "Nie masz już 15 lat"

Danielle Collins (12. WTA) stała się jedną z najbardziej nielubianych zawodniczek w tourze WTA. Szczególnie w zeszłym roku zachowanie Amerykanki momentami było karygodne. Niewiele zmieniło się w styczniu tego roku, kiedy damska elita rywalizowała w Australian Open. Collins nieustannie prowokowała i droczyła się z lokalną publicznością, która na jej humory odpowiadała buczeniem i gwizdami.

REKLAMA

Zobacz wideo

Skandalistka zabrała głos ws. skandalistki. "Histeria jest niepotrzebna"

"Wszyscy to rozumieją, ale nie ona. Krytykowała, że fani byli zbyt głośni i wylewni we wspieraniu jej rywalki. Mówiła o wakacjach w egzotycznych kurortach, wbijała szpilę i sama wyśmiewała. To było niesmaczne i kompletnie pozbawione wyczucia. Jeśli upierasz się na gryzienie ręki, która cię karmi, to wypadałoby zadowolić się palcem, a nie całą dłonią" - komentował portal tennis.com. Ostatecznie Collins odpadła w trzeciej rundzie po porażce z Madison Keys (7. WTA), czyli późniejszą triumfatorką turnieju.

Kontrowersyjne zachowanie i grymasy 31-latki spotkały się z wieloma komentarzami ze sporty innych tenisistów. Ostatnio oliwy do ognia postanowiła dolać Anastazja Potapowa. 23-letnia Rosjanka w rozmowie z portalem "Więcej" bardzo krytycznie oceniła wyczyny Danielle Collins. Na pytanie "kto jest największym wrogiem Anastazji Potapowej na korcie" tenisistka odpowiedziała: - Prawdopodobnie Collins. Ona nie jest zbyt miła.

- Histeria na korcie jest niepotrzebna. Cóż, nie masz już 15 lat, po co ci to? Mimo to przyjemniej mi jest patrzeć na taką histerię niż na jakąś zimną, pustą twarz. Czy ona w ogóle interesuje się tenisem? Czy ona tam przegrywa, czy wygrywa? - dodała, wyrażając ambiwalentny stosunek do Amerykanki. - W tourze są zawodniczki, które są całkowicie pozbawione emocji. To nie jest moja historia. Nadal lubię oglądać jakąś akcję, emocje. Prawdopodobnie w przypadku Danielle to za dużo, ale i tak wolę tego rodzaju histerię i agonię niż pokerową twarz - zakończyła.

Zobacz też: Abramowicz od razu zareagowała, gdy zobaczyła, co napisał Fisette

Przypomnijmy, Anastazja Potapowa również nie należy do ulubienic publiczności i reszty zawodniczek. W 2023 roku podczas turnieju w Cincinnati Rosjanka nie życzyła sobie, aby ukraińskie flagi były wywieszone podczas jej meczu. Za to na zawodach w Indian Wells na pojedynek z Jessicą Pegulą wyszła na kort w koszulce Spartaka Moskwa, czyli jednego z największych rosyjskich klubów. Potapowa, podobnie jak Collins, równie często lubi wywoływać afery i skandale.