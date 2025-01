Abramowicz od razu zareagowała, gdy zobaczyła, co napisał Fisette

Australian Open dobiegło końca. Przypomnijmy, że kobiecą edycję wygrała Madison Keys, która pokonała Arynę Sabalenkę, a wśród panów zatriumfował Jannik Sinner. Włoch pokonał 3:0 Alexandra Zvereva.

Iga Świątek podsumowała pobyt w Melbourne

We wtorek Iga Świątek opublikowała na Instagramie post podsumowujący pobyt w Melbourne. Do wpisu dołączyła zdjęcia oraz nagrania z kortu. "Walka z jet lagiem trwa, więc mogę podsumować ostatnie, bardzo wartościowe tygodnie. Z pewnością to był świetny, solidnie przepracowany czas. W tym roku Australia dała mi więcej satysfakcji, więcej kolorów i dobrych doświadczeń. Można powiedzieć, że się zaprzyjaźniłyśmy" - napisała.

"Choć oczywiście mam niedosyt związany z wynikiem, to patrząc realnie wiemy, jak dobrą robotę zrobiliśmy i do czego zmierzamy. Pora złapać oddech po intensywnym preseason i rozpocząć 'projekt Middle East Swing'. Do zobaczenia niedługo" - dodała.

Daria Abramowicz reaguje na zdjęcie Wima Fissette

Dużo krótszy wpis udostępnił trener Igi Świątek Wim Fissette, który jednym zdaniem napisał: "Pozytywne rozpoczęcie roku". Poniżej dopisał, że następnym kierunkiem jego oraz Polki będzie Doha i Dubaj.

Belg również do wpisu dołączył serię zdjęć z kortu i spoza niego. Szczególnie jedna fotografia przykuła uwagę Darii Abramowicz - psycholog Igi Swiątek. Na nim ona wraz ze sztabem cieszy się ze zdobytego punktu przez drugą rakietę świata.

Pod zdjęciem pojawił się komentarz Abramowicz, która z dystansem zareagowała na swoją minę. "Bardzo ci dziękuję za opublikowanie mojego pięknego zdjęcia" - napisała ironicznie. Wielu kibiców odpowiedziało na jej wpis. "Jest pięknie", "pokazuje piękno sportu" - czytamy.

Na tegorocznej edycji Australian Open Iga Świątek powtórzyła swój najlepszy wynik z 2022 roku, kiedy dotarła do półfinału. W meczu, który miał zadecydować, kto zagra o tytuł, Polka przegrała z późniejszą triumfatorką - Madison Keys.