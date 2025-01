Sabalenka wywołała gigantyczną burzę. Oto jej "odpowiedź"

Aryna Sabalenka przegrała finał Australian Open, co wywołało u niej niemałą frustrację, którą okazała na korcie, a następnie w szatni. Dla środowiska tenisowego bardzo zaskakujące były obrazki, na których widać 26-latkę i jej otoczenie imitujących oddawanie moczu na pamiątkową paterę. Wywołało to ogromne zamieszanie, ale czy wpływa ono na Sabalenkę? Jej publikacje w mediach społecznościowych wydają się mówić same za siebie.

