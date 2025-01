Świątek nie mogła się spodziewać tego, co powiedziała Navratilova

Polscy kibice liczyli na to, że finał Australian Open będzie kolejną odsłoną rywalizacji pomiędzy Igą Świątek a Aryną Sabalenką. Tak się nie stało. Polska tenisistka przegrała w półfinale z Madison Keys. Amerykanka sprawiła sensację również w finale, w którym pokonała liderkę światowego rankingu 6:3, 2:6, 7:5.

Mocne słowa o Idze Świątek. "Nie podoba mi się to"

Jednak zdaniem wielu to jej wcześniejszy mecz z Igą Świątek był ozdobą całego turnieju. Andrea Petković - była niemiecka tenisistka - stwierdziła nawet, że było to najlepsze spotkanie jakie widziała na korcie. - Tempo i precyzja, z jaką te kobiety uderzały piłki tenisowe, była po prostu hipnotyzująca - powiedziała. Nie wszystko w tym meczu było jednak idealne.

Żal do Igi Świątek miały dwie legendy tenisa - Martina Navratilova i Lindsay Davenport. Powód? Zachowanie polskiej tenisistki podczas meczu półfinałowego. Część kibiców zwróciła uwagę na to, że Świątek swoim zachowaniem - długą przerwą toaletową - próbowała wytrącić Keys z rytmu meczowego. To nie jest nowy zarzut, pojawia się on co jakiś czas. I to samo zauważyły Navratilova z Davenport.

- Iga dość często wytrąca z równowagi przeciwniczki. Lubi być w swoim rytmie, ale zasada jest taka, że powinnaś dostosować się do serwującej. To mi się niezbyt podobało. Mogła być gotowa trzy sekundy wcześniej. Nie podoba mi się to - powiedziała Navratilova w podcaście Tennis Channel Live.

Zgodziła się z nią Davenport. - To jest złe zachowanie. I tak naprawdę to się na niej zemściło. Madison się bardziej skupiła i zyskała dodatkową motywację. Nie podobały jej się niektóre rzeczy, które działy się podczas tego meczu - stwierdziła.

Większych wątpliwości nie budzi za to zachowanie polskiej tenisistki już po meczach - w mediach społecznościowych pogratulowała Keys zarówno awansu do finału jak i po wygranej z Aryną Sabalenką.