Radwańska wyłożyła karty na stół. Oto co naprawdę myśli o WOŚP

Agnieszka Radwańska to od lat jedna z najbardziej zaangażowanych w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy polskich sportsmenek. Była finalistka Wimbledonu wystawiała na licytacje różne rzeczy, by wesprzeć WOŚP. Nie zwracała tym samym uwagi na opinię niektórych osób, które z uwagi na poglądy polityczne jej ojca, łączyły ją z wrogością wobec Jerzego Owsiaka. W książce "Jestem Isia" poświęconej życiu tenisistki, Radwańska wyraźnie dała do zrozumienia, co sądzi o WOŚP.

3 fot. Screen: https://www.youtube.com/watch?v=tkl-C0DHdxE&t=107s fot. Screen: https://www.youtube.com/watch?v=ZCVokDt07wo&t=703s Otwórz galerię Na Gazeta.pl