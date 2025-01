Słynna tenisistka poszła do programu telewizyjnego. Nagle zaczęła się rozbierać

Osiem wygranych turniejów WTA (w tym jeden WTA Finals), finał Australian Open 2014, półfinał Roland Garros 2009 i czwarte miejsce w rankingu WTA - to największe osiągnięcia Dominiki Cibulkovej. Tenisistka ze Słowacji w listopadzie 2019 poinformowała o zakończeniu zawodowej kariery.

Cibulkova od 2016 roku jest w związku małżeńskim z Michalem Navarą, z którym ma dwójkę dzieci. Po urodzeniu drugiej z pociech w 2023 roku Słowaczka postanowiła wziąć się za siebie i wróciła do uprawiania sportu. W maju ubiegłego roku pochwaliła się, że w 6,5 miesiąca schudła aż 17 kilogramów.

"Najważniejsze to zacząć i mieć plan. Trzy główne filary to JEDZENIE - DYSCYPLINA - RUCH oraz odpowiednia kaloryka, żeby efekt był długotrwały" - pisała wtedy Cibulkova.

Dominika Cibulkova zaskoczyła wszystkich w talk-show

Słowaczka jest bardzo popularna w swoim kraju i nie raz gościła w różnych programach. W minioną niedzielę 35-latka pojawiła się w talk-show "Neskoro Vecer" prowadzonym przez Petra Marcina. Nagle w połowie swojego programu wstała z kanapy i zaczęła się rozbierać!

Cibulkova zdjęła kurtkę, a następnie sukienkę i buty na obcasie. Jednak bez obaw - nie doszło do żadnego pokazu nagości. Słowaczka miała pod spodem strój do fitnessu i po chwili sam prowadzący dołączył do niej przy okazji krótkiej sesji treningowej z gumą oporową. W ten sposób zaprezentowała publiczności kilka ćwiczeń, które pozwoliły jej wrócić do formy po urodzeniu drugiego dziecka.