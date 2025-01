Niemka powiedziała głośno, co w środowisku mówi się o meczu Świątek - Keys

Iga Świątek (2. WTA) na etapie półfinału zakończyła rywalizację w Australian Open, co było jej najlepszym wynikiem w tym turnieju od 2022 roku. Polka przegrała po trzysetowym boju z Madison Keys (7. WTA), która to okazała się późniejszą triumfatorką całych zmagań w Melbourne. Dzięki takim rozstrzygnięciom Świątek zniwelowała stratę do Aryny Sabalenki (1. WTA) do zaledwie 186 punktów.

Andrea Petković zachwycona meczem Igi Świątek z Madison Keys. "Nigdy nie widziałam"

Tegoroczne Australian Open w obszernym wpisie na portalu Substack podsumowała była dziewiąta tenisistka rankingu WTA Andrea Petković. W tekście Niemki nie zabrakło także wzmianki o występie Igi Świątek. I to wzmianki jak najbardziej pozytywnej.

"Mecz Igi Świątek z Madison Keys (do której dojdziemy) był najlepszym meczem, jaki kiedykolwiek widziałam na korcie. Koledzy obok mnie, którzy są w branży medialnej dłużej ode mnie, mieli takie same odczucia. Tempo i precyzja, z jaką te kobiety uderzały piłki tenisowe, była po prostu hipnotyzująca. Nigdy nie wiedziałam, jak może wyglądać szczęście na emeryturze, dopóki nie usiadłam blisko kortu przy okazji tego meczu. To była siła psychiczna, nieustępliwość, uderzanie piłki. Wszystko to i jeszcze więcej" - zachwycała się Petković, po czym pokusiła się o predykcję nt. tego, jaki sezon czeka Igę Świątek.

"Iga zagra bardzo dobry sezon - zapamiętajcie moje słowa. Podczas gdy czasami w przeszłości na szybkich kortach twardych Iga zapominała o swoich mocnych stronach, na Australian Open 2025 grała o wiele bardziej zgodnie ze swoim DNA. Używała rotacji na forhendzie i prowadziła długie wymiany, tak jak robi to na mączce, zmieniając pozycje obronne na przeciwne w mgnieniu oka. Jedyne, co dzieliło ją od zdobycia pierwszego tytułu na "Happy Slam", była najlepsza zawodniczka turnieju: Madison Keys" - podsumowała półfinalistka Roland Garros z 2014.

Iga Świątek wróci do gry przy okazji turnieju WTA 1000 w Dosze, który będzie rozgrywany w dniach 9-15 lutego. Polka triumfowała w tych zawodach przy okazji ostatnich trzech edycji w latach 2022-2024.