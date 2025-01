Pogromczyni Świątek zszokowała nagłą decyzją. "Boże, to się naprawdę dzieje"

Madison Keys jako juniorka grała mecz podczas trzęsienia ziemi i to ten moment dotychczas wskazywała przy różnych okazjach jako najbardziej pamiętne wydarzenie w korcie. Od teraz to miano będzie zapewne należało do sobotniego triumfu w Australian Open. Za jego sprawą Amerykanka, która za trzy tygodnie skończy 30 lat, zatrzęsła tenisowym światem.

Wielkie nadzieje, duże sukcesy i spore kłopoty. Keys wytrzymała dwie minuty, potem rozpacz

Keys debiutowała w cyklu WTA już jako 14-latka. Nadzieje wiązano z nią ogromne, bo pięć lat później po raz pierwszy dotarła do półfinału w Melbourne, a jako 22-latka grała w finale US Open. W kolejnych latach jeszcze czterokronie była w czołowej czwórce imprez wielkoszlemowych, ale nie była w stanie wykonać kolejnego kroku. Często też zmagała się z kłopotami zdrowotnymi, a nieobecności sprzyjały temu, że sporo osób już o niej zapomniało. Teraz przypomniała o sobie w najlepszy możliwy i bardzo efektowny sposób.

- Cieszę się, że mogłam się na tobie odegrać - to jedne z pierwszych słów przemowy Keys podczas dekoracji po finale w Melbourne, który wygrała 6:3, 2:6, 7:5. Uśmiechnięta zawodniczka skierowała te słowa do Aryny Sabalenki.

W pamięci wciąż ma ich dramatyczny pojedynek z półfinału US Open 2023. Wygrała wtedy pierwszego seta 6:0, by dwa kolejne przegrać 6:7, 6:7. Po ostatniej piłce podeszła do rywalki i uściskała ją. Emocje puściły dopiero w szatni. Na konferencję prasową przyszła z zaczerwienionymi od płaczu oczami. Przez dwie minuty odpowiadała na pytania drżącym głosem, potem nie była już w stanie.

- Gdybym na początku turnieju usłyszała, że będę w półfinale, to z pewnością byłabym podekscytowana. Teraz jest do kitu. Myślę, że zamienienie tego w coś pozytywnego jest naprawę możliwe i... - powiedziała, po czym przerwała na kilka sekund, płacząc. Po chwili zaś dokończyła: - Z wielu rzeczy mogę być dumna i będzie jeszcze wiele okazji do grania w tym sezonie.

Zagrała potem jednak już tylko trzy mecze i wszystkie przegrała. Kolejny rok też był dla niej trudny, głównie z powodu kłopotów zdrowotnych. To przez nie opuściła m.in. 12 miesięcy temu Australian Open i latem skreczowała ze łzami w oczach w ćwierćfinale Wimbledonu.

To on pomógł Keys rozpracować Świątek i Sabalenkę. Idealny miesiąc miodowy

Obecny rok, jak na razie wynagradza jej w pełni tamte trudne chwile - w połowie stycznia wygrała turniej w Adelajdzie, a teraz wywalczyła upragniony tytuł wielkoszlemowy. Zrobiła to w 46. występie w głównej drabince wielkoszlemowej rywalizacji. Więcej w Open Erze czekali tylko: Flavia Pennetta (49), Goran Ivanisević (48) i Marion Bartoli (47). Mocno na to pracowała - jest pierwszą tenisistką w Open Erze, która wygrała AO, rozgrywając od 1/8 finału same trzysetowe pojedynki.

W półfinale Amerykanka zaliczyła mecz na wyniszczenie z Igą Świątek - wiceliderkę światowej listy pokonała 5:7, 6:1, 7:6. W Wielkim Szlemie poprzednio zwycięstwa nad dwiema najwyżej notowanymi zawodniczkami w drodze po tytuł zanotowała Swietłana Kuzniecowa w Roland Garros 2009. Ciekawostka - zarówno z Polką, jak i z Sabalenką Keys miała wcześniej bilans 1-4.

Tym, który pomógł 14. rakiecie globu (od poniedziałku będzie siódma) odnieść życiowy sukces i rozpracować m.in. Polkę i Białorusinkę, jest Bjorn Fratangelo - jej trener i mąż. W przeszłości był utalentowanym juniorem, a jako senior dotarł do 99. miejsca w rankingu ATP. Zaczęli się umawiać w 2017 roku, a Keys po raz pierwszy poprosiła go o pomoc dwa lata temu, gdy odszedł od niej trener, a ówczesny narzeczony z powodu kontuzji miał przymusową przerwę w grze.

- Miałem początkowo wątpliwości, bo wcześniej przez niemal siedem lat związku świetnie nam działało niewtrącanie się nawzajem do naszych karier - wspominał Fratangelo.

Pod koniec 2023 r., nękany problemami zdrowotnymi, zakończył zawodową grę w tenisa. Zadał też wtedy mającej wątpliwości co do własnej gry partnerce kilka trudnych pytań. - Pytałem, czy jest zadowolona z obecnej pozycji w rankingu, czego chce i czy chce mocniej docisnąć, bo ma już prawie 30 lat - wyliczał Fratangelo.

Wtedy Keys zaproponowała mu pracę szkoleniowca na pełen etat. Znów nie chciał się zgodzić. Źle się czuł, mówiąc narzeczonej, co ma robić. Ale ona ufała mu bezgranicznie i polegała na jego tenisowym zmyśle obserwacji i doświadczeniu. Ślub wzięli pod koniec ubiegłego roku.

- To najlepszy miesiąc miodowy, jaki może być. Jest idealny. Mam najbardziej wspierającego męża na całym świecie, który początkowo nie chciał mnie nawet trenować. Musiałam go prosić, by się zgodził - opowiadała w wywiadzie dla Channel Nine TV szczęśliwa Keys. Czwarta z najstarszych debiutanckich triumfatorek turnieju wielkoszlemowego w Open Erze.

"Moje ciało zaczynało się powoli rozpadać". Keys zszokowała wieloletniego menadżera odważną zmianą

Razem też podjęli decyzję o kilku zmianach, które teraz procentują, a które wymusiły trochę wcześniejsze kontuzje. Amerykanka inaczej choćby serwuje. A to odważna zmiana, bo zawsze podanie było jej mocną stroną.

- Moje ciało zaczynało się powoli rozpadać, więc był to właściwie ostatni moment, by coś zmienić. Zmusiło mnie to do rezygnacji z bycia upartą i słuchania mojego męża - wspominała 29-latka.

Tenisowe małżeństwo poszło jeszcze dalej - po wielu latach Keys zmieniła rakietę. Bardzo długo używała tej od firmy Wilson, ale pod koniec poprzedniego roku zaczęła sprawdzać sprzęt marki Yonex. Fratangelo opowiada, że już po 10 minutach jego żona dobrze się czuła z nową rakietą w ręce. Ta pomogła jej w zwiększeniu kontroli nad piłką bez konieczności zmniejszenia mocy, co pozwoliło jej w pełni korzystać z wielkiego atutu, którym jest potężne uderzenie.

Do tak znaczącej zmiany dokonanej po wielu latach gry inną rakietą nie był początkowo przekonany Max Eisenbud. Menadżer, który reprezentuje Keys już od 17 lat, uważał to za szaleństwo i do końca był przekonany, że Amerykanka zrezygnuje z tego pomysłu. W grudniu grała mecz pokazowy w Charleston nowym sprzętem, ale ponieważ obowiązywał ją jeszcze kontrakt z poprzednim dostawcą, to rakieta była zamalowana na czarno. Potem przekazała Eisenbudowi, że zabiera do Australii rakietę Yonex.

- Pomyślałem wtedy: "Mój Boże, to się naprawdę dzieje". Wcześniej nie brałem tego zbyt poważnie - opowiadał menadżer Keys amerykańskiemu dziennikarzowi tenisowemu Benowi Rothenbergowi.

Po sobotnim triumfie w finale Australian Open Keys i wszyscy jej bliscy też mogli powiedzieć: "Mój Boże, to się naprawdę dzieje". A 29-latka tym razem po meczu z Sabalenką płakała ze szczęścia.