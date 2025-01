Świątek zwróciła się do Keys i się zaczęło. "Naprawdę nie rozumiem"

Iga Świątek (2. WTA) w półfinale Australian Open przegrała w trzech setach z Madison Keys (14. WTA), która w ten sposób awansowała do drugiego w karierze wielkoszlemowego finału (w 2017 r. przegrała w US Open ze Sloane Stephens). Echa tego meczu nadal nie umilkły.

Lawina komentarzy po tym, jak Iga Świątek zareagowała na sukces Madison Keys

Po spotkaniu z Polką amerykańska tenisistka opublikowała post w mediach społecznościowych. Zdjęcie, na którym widać jej radość po ostatniej piłce, podpisała jednym słowem: "Finał". "Wielkie gratulacje. Grałaś niesamowicie. Wszystkiego najlepszego" - odpowiedziała 23-latka.

Na wpis Świątek zareagowali za to kibice. Większość z nich pochwaliła to, w jaki sposób doceniła przeciwniczkę. "Iga jak zawsze klasą i inni powinni to zauważyć", "to takie miłe ze strony naszej mistrzyni! Niesamowicie się was oglądało", "dwie wspaniałe zawodniczki", "nigdy nie sprawią, że będę ją hejtować", "klasa na korcie i poza nim", "jesteś taką niesamowitą osobą" - czytamy w serwisie X.

Iga Świątek doceniona przez kibiców za zachowanie wobec Madison Keys. "Nie rozumiem"

"Naprawdę nie rozumiem, dlaczego jest tak znienawidzona, skoro w rzeczywistości jest jedną z najmilszych zawodniczek w tourze" - zastanawiała się inna osoba. Te komentarze mogą być budujące dla Polki, krytykowanej np. za swoje zachowanie po zakończeniu drugiego seta meczu z Keys, gdy nieco wydłużyła przerwę toaletową.

O tytuł Australian Open amerykańska tenisistka zagra z broniącą tytułu Aryną Sabalenką, celującą w trzeci triumf z rzędu. Spotkanie rozpocznie się w sobotę 25 stycznia o godz. 9:30 czasu polskiego.