Tyle Iga Świątek zarobiła na Australian Open. Lepiej się trzymajcie

Iga Świątek szła jak burza przez drabinkę Australian Open. Od pierwszej rundy do ćwierćfinału wygrywała wszystkie swoje mecze bez straty seta. Największy opór postawiła jej Katerina Siniakova, która wygrała siedem gemów (6:3, 6:4), a pozostałe rywalki dały radę urwać jej maksymalnie trzy gemy. - Mnie to w ogóle nie zaskakuje dlatego, że od dłuższego czasu znam Siniakovą. Jest to tenisistka niezwykle charakterna, bardzo waleczna i wiadomo, było, że się postawi Idze Świątek. Właśnie to jest ta różnica między Kateriną Siniakovą a Ewą Lys. Czeszka wyszła na ten mecz po to, żeby sprawić niespodziankę i ona wierzyła, że może pokonać Igę, dlatego tak dobrze zagrała - mówiła w rozmowie ze Sport.pl Joanna Sakowicz-Kostecka.

Gigantyczne zarobki Igi Świątek za niecałe 8 godzin na korcie

Mecz pierwszej rundy przeciwko Czeszce trwał godzinę i 23 minuty. Kolejny z Rebecą Sramkovą - 1 godz. i 1 min. Trzecia runda z Emmą Raducanu trwała 10 min dłużej (1 godzina 11 minut). Przeciwko Evie Lys Iga Świątek wyrobiła się w równą godzinę, a w rywalizacji z Emmą Navarro - 1 godz. 31 min. Półfinał przeciwko Madison Keys trwał aż 2 godziny i 37 minut, czyli prawie dwa razy dłużej niż pozostałe spotkania. Niestety z tego spotkania Iga Świątek nie wyszła zwycięsko i już zakończyła swoją przygodę w Melbourne.

Za dotarcie do półfinału Iga Świątek zarobiła 1,1 mln dolarów australijskich (2,816 mln zł). W sumie Polka spędziła na korcie 7 godz. 43 min. To oznacza, że w przeliczeniu tych zarobków na godzinę, druga rakieta świata zarobiła 142 542,44 dolarów australijskich (ok. 364 908,64 zł).

Kiedy finał Australian Open?

Iga Świątek dotarła do drugiego w karierze półfinału Australian Open. Po raz pierwszy miało to miejsce w 2022 roku. Niestety przez to, że raszynianka odpadła z Madison Keys, a Aryna Sabalenka pokonała Paulę Badosę i awansowała do finału, Polka nie będzie miała szansy wyprzedzić Białorusinki w rankingu WTA.

Już w sobotę 25 stycznia Aryna Sabalenka stanie przed szansą zdobycia trzeciego tytułu z rzędu w Australian Open. Mecz przeciwko Madison Keys zaplanowano na godz. 9:30 czasu polskiego.

Nagrody Pieniężne w Australian Open 2025: