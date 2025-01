Polki poznały rywalki w BJK Cup. Świetne wieści dla polskich kibiców

W ubiegłym roku reprezentacja Polski dotarła do półfinału turnieju Billie Jean King Cup Finals. Na drodze do wielkiego finału stanęły późniejsze triumfatorki - Włoszki. Wiadomo już z kim Biało-Czerwone zmierzą się w turnieju kwalifikacyjnym do tegorocznych zmagań. Wystąpią w roli gospodyń.

