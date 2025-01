Tak w USA piszą o porażce Świątek z Keys. Jednoznaczne komentarze

Iga Świątek (2. WTA) wyrównała swój najlepszy wynik w wielkoszlemowym Australian Open. Na pierwszy finał Wielkiego Szlema w Melbourne musi jednak zaczekać do przyszłego sezonu. W 2022 r. Świątek przegrała w półfinale 4:6, 1:6 z Danielle Collins (11. WTA), a teraz uległa 7:5, 1:6, 6:7 (8) Madison Keys (14. WTA). Amerykanka będzie miała zatem szanse na wygranie pierwszego turnieju wielkoszlemowego w karierze, a jej rywalką będzie Aryna Sabalenka (1. WTA).

Porażka Świątek w półfinale Australian Open oznacza, że nie ma już szans na wyprzedzenie Sabalenki w rankingu WTA. Teraz Świątek będzie miała 8770 punktów. Jeżeli Sabalenka przegra finał AO, to zakończy turniej z 8956 punktami, co daje jej 186 punktów przewagi nad Świątek. W przypadku wygrania finału Sabalenka będzie mieć 9656 punktów.

Keys jest już pewna awansu na ósme miejsce w rankingu WTA. To będzie powrót do czołowej dziesiątki po ponad dwuletniej przerwie. Pokonanie Sabalenki w finale pozwoli Amerykance znaleźć się na siódmej pozycji, którą aktualnie okupuje Qinwen Zheng. Co media w USA piszą po meczu Keys - Świątek?

Amerykanie szaleją po awansie Keys. "Była na skraju porażki"

Amerykanie zwracają uwagę na to, że Świątek nie wykorzystała piłki meczowej w trzecim secie. "Świątek przegrywa w trwającym ponad dwie i pół godziny thrillerze. Keys przegrywała już 5:7 w tie-breaku, ale zdumiewająco odpowiedziała i zakończyła comeback zwycięstwem. Przez cały mecz grała bardzo agresywnie" - pisze portal tennisworldusa.org. "Keys uratowała piłkę meczową i pokonała Świątek w intensywnym i o wysokiej jakości półfinale" - czytamy w "Washington Post".

"Keys ograła Świątek w epickim półfinale. To był mecz o bardzo intensywnej, wysokiej jakości. W meczu ze Świątek Keys oddała więcej gemów, niż Iga w pięciu poprzednich meczach. Keys była na skraju porażki przy 5:6, 30:40 w trzecim secie" - dodaje sports.yahoo.com. "Keys odzyskała równowagę i pokonała Świątek" - napisało ESPN.

"Amerykańska gwiazda wygrała epicki półfinał. Keys znów ma szansę na tenisową nieśmiertelność i potrzebowała wszystkiego, by tam się dostać. Keys oszołomiła Świątek pokazem siły i liczby uderzeń. Od tego momentu Keys nie będzie miała łatwiej, bo w finale zmierzy się z Sabalenką" - odnotowuje "New York Post".

"Keys jest w grze. Gdy tenis kobiecy był na skraju epickiej rozgrywki między dwiema najlepszymi zawodniczkami rankingu z tytułem na linii, Keys wtargnęła na imprezę. Świątek miała niewiele z nieustępliwej skuteczności. Mecz, który zapowiadał się jako przegrany przez Świątek, stał się takim po tym, jak przeszła kryzys, który trwał w drugim secie. Waleczność Keys zrobiła różnicę" - pisze "The Athletic".