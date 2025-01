Aryna Sabalenka - Madison Keys. Kiedy finał Australian Open 2025? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Aryna Sabalenka (1. WTA) trzeci raz z rzędu awansowała do finału Australian Open. Białorusinka w półfinale pokonała Paulę Badosę (12. WTA) 6:4, 6:2 i zachowała szansę na obronę tytułu mistrzowskiego. Białorusinka uniknęła obrony pierwszego miejsca w rankingu, bo w drugim półfinale doszło do niemałej sensacji.

Madison Keys - Aryna Sabalenka w finale Australian Open. Kiedy finał Australian Open?

W drugim półfinale faworytką była Iga Świątek (2. WTA), ale niespodziewanie została ograna przez Madison Keys (14. WTA). Polka wygrała pierwszego seta 7:5, ale w drugim przegrała aż 1:6, a w trzecim 7:6(10:8). W związku z tym Amerykanka drugi raz w karierze awansowała do finału Wielkiego Szlema. Wcześniej grała już w US Open w 2017 roku, ale przegrała ze Sloane Stephens.

O tytuł znów będzie jej trudno i po raz kolejny faworytką będzie Sabalenka. Jeśli Białorusinka wygra turniej, to po raz trzeci z rzędu zostanie mistrzynią australijskiego Wielkiego Szlema. Na ten moment jest też pewna, że pozostanie na pierwszym miejscu w światowym rankingu.

Jeśli Sabalenka zwycięży z Keys w finale, to będzie miała na koncie 9656 punktów i przewagę prawie 1000 "oczek" nad Świątek. Jeśli zaś przegra to pozostanie z dorobkiem 8956 punktów i przewagą niecałych 200 punktów nad Polką. Z kolei Keys z dorobkiem 3980 "oczek" jest już pewna ósmego miejsca w zestawieniu, a jeśli wygra, to będzie miała 4680 punktów i siódmą lokatę.

Wielki finał pomiędzy Madison Keys a Aryną Sabalenką zaplanowano na sobotę 25 stycznia. Dobrą informacją dla polskich kibiców jest to, że starcie rozpocznie się o godzinie 9:30 czasu polskiego na Rod Laver Arena w Melbourne. Transmisję przeprowadzi Eurosport. Do śledzenia relacji z meczu zapraszamy na Sport.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.