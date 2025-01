A jednak! Tak wygląda ranking WTA po tym, co zrobiła Świątek w półfinale AO

Iga Świątek startowała w Australian Open z nadzieją na tytuł, a co za tym idzie - odzyskanie prowadzenia w światowym rankingu. Niestety: w Melbourne nie uda jej się zrealizować obu tych celów.

REKLAMA

Zobacz wideo

Iga Świątek przegrała z Madison Keys w półfinale Australian Open. Tak wygląda ranking WTA Live

W czwartek zostały rozegrane oba półfinały kobiecego singla. Najpierw Aryna Sabalenka w niespełna półtorej godziny pokonała 6:4, 6:2 Paulę Badosę, dzięki czemu po raz trzeci z rzędu awansowała do finału w Melbourne i powalczy o trzecie z kolei trofeum. Jej rywalką będzie Madison Keys, która zatrzymała Igę Świątek, zwyciężając 5:7, 6:1, 7:6 (10-8) .

Zobacz też: Sabalenka ujawniła po półfinale AO. "Musimy odłożyć przyjaźń na bok"

To oznacza, że Polka na razie będzie musiała zadowolić się drugim miejscem w światowym rankingu. Co prawda w Australian Open powiększyła dorobek punktowy, ale nie na tyle, aby przegonić Sabalenkę. Choć gdyby finał wygra Keys, to różnica między pierwszą i drugą zawodniczką będzie wynosić niecałe 200 punktów.

Ranking WTA Live po meczu Iga Świątek - Madison Keys

Aryna Sabalenka - 8956 pkt, w przypadku zdobycia tytułu 9656 pkt Iga Świątek - 8770 pkt Coco Gauff - 6538 pkt Jasmine Paolini - 5289 pkt Jelena Rybakina - 4893 pkt Jessica Pegula - 4861 pkt Qinwen Zheng - 4095 pkt Madison Keys - 3980 pkt, w przypadku zdobycia tytułu 4680 pkt Emma Navarro - 3709 pkt Paula Badosa - 3608 pkt

Finał Australian Open pomiędzy Madison Keys i Aryną Sabalenką zostanie rozegrany w sobotę 25 stycznia. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.