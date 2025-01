Tak Hiszpanie nazwali Sabalenkę po półfinale Australian Open. Zero złudzeń

Aryna Sabalenka udowodniła, że na kortach Australian Open jest nie do powstrzymania. Choć na początku czwartkowego półfinału miała nieco kłopotów, to finalnie pewnie pokonała swoją najlepszą przyjaciółkę Paulę Badosę 6:4, 6:2. Błyskawicznie zareagowały na to hiszpańskie media, które nie miały wątpliwości. "Sabalenka bezlitośnie pożarła walczącą Badosę" - podsumował portal Punto de Break.

