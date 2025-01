Kibice patrzyli na Świątek i aż zakrywali usta. Totalne wyniszczenie

- Ile to jeszcze będzie trwało? - pytał komentator Eurosportu Marek Furjan, gdy Madison Keys po słabym początku w półfinale Australian Open zaczęła prezentować rewelacyjny tenis. Iga Świątek dała się wtedy całkowicie zepchnąć do narożnika. Wyszła z niego potem, ale wciąż się potykała i dlatego na pierwszy finał w Melbourne wciąż musi czekać.

Sztuczna inteligencja nie miała wątpliwości. Nerwy Świątek, zadziwiające błędy Keys

- Te turnieje są długie. Nawet jeśli zaczniesz niesamowicie, to w ciągu dwóch tygodni coś się może wydarzyć - zaznaczyła po awansie do półfinału Świątek i - jak się okazało - wykrakała.

Wtedy można było uznać, że to zwyczajowa ostrożność Polki, która w drodze do półfinału straciła zaledwie 14 gemów. Sztuczna inteligencja się tą ostrożnością specjalnie nie przejmowała, dając wiceliderce światowego rankingu tuż przed rozpoczęciem półfinału aż 80 procent szans na zwycięstwo nad 14. w rankingu WTA Keys. Wystarczyło też posłuchać samej Amerykanki, gdy charakteryzowała dzień wcześniej styl kolejnej przeciwniczki.

- Ma dużo naturalnej rotacji po obu stronach, dobrze serwuje, dobrze returnuje, porusza się niewiarygodnie dobrze. To bardzo dobre poruszanie się jest tym, co głównie sprawia, że tak trudno ją pokonać. Jeśli choć minimalnie miniesz właściwe miejsce, to ma wystarczająco dużo czasu, by się pozbierać i sytuacja znów robi się neutralna - opisywała finalistka US Open 2017.

A Polka, której wygranie pięciu wcześniejszych meczów w Melbourne zajęło niespełna sześć godzin, opowiadała wtedy dziennikarzom o swoim podejściu. - Na korcie musisz być czasem bezwzględny. "Bezwzględność" zwykle oznacza też coś negatywnego, ale dla mnie to po prostu skupianie się na sobie i utrzymanie takiego nastawienia niezależnie od wyniku. Na tym opieram moją siłę i regularność - podsumowała.

I tak też grała w pierwszym secie czwartkowego półfinału. Fakt, zaczęła nerwowo, przez co przegrała swoje dwa pierwsze gemy serwisowe, ale grała też mądrze i biegała w swoim stylu do każdej piłki, a to pozwoliło jej się utrzymać na wodzie. Keys zaś schowała swój największy atut - często zawodził ja serwis. Do tego popełniała zadziwiające proste błędy, np. posłała piłkę daleko na aut, choć nie była wtedy pod presją. Ale najbardziej zaskoczyła, gdy nie wykorzystała tzw. wystawki. Po jej udanym serwisie Polka ledwo sięgnęła piłkę, która poleciała wysoko pod dach kortu centralnego. Taka akcja zwykle kończy się punktem, ale Amerykanka wpakowała piłkę w siatkę, po czym sama aż się uśmiechnęła.

Trans Keys, wielka niemoc Świątek. Wymowne spojrzenia Polki i wojna nerwów

Wtedy trudno było przypuszczać, że zawodniczka, która przed AO triumfowała w Adelajdzie, za chwilę pokaże zupełnie inną twarz. Można powiedzieć, że zaczęła to robić, gdy była pod ścianą - przy stanie 2:5 w secie otwarcia. Wtedy doprowadziła do remisu, po czym do akcji wkroczyła jednak Świątek. Kibice tej ostatniej mogli przecierać oczy ze zdumienia na widok tego, co się działo z nią w drugiej odsłonie. Fakt, Keys złapała wiatr w żagle i wychodziło jej wszystko, ale to nie tłumaczy tego, że Polce nie wychodziło przez pewien czas nic.

Druga rakieta świata mogła się poczuć tak, jak trzy lata temu. To wtedy po raz pierwszy i jedyny aż do teraz dotarła do półfinału w Melbourne, a w nim jak natchniona grała jej rywalka - Danielle Collins. Amerykanka mówiła potem, że wpadła w trans. Teraz w trans wpadła jej rodaczka - Keys, ale trzeba też jasno zaznaczyć, że Świątek się temu przez pewien czas biernie przyglądała. Gdy Furjan pytał, ile jeszcze potrwa świetna passa Keys, to partnerujący mu Dawid Celt wskazywał, że przede wszystkim brakuje oporu ze strony Polki.

Wiceliderka światowego rankingu rękawicę podniosła, choć momentami wciąż jeszcze przy tym cierpiała. Jej spojrzenia po błędach były bardzo wymowne. Sfrustrowana też nieraz coś komentowała w emocjach, kierując słowa w stronę swojego sztabu szkoleniowego.

Decydująca partia była wojną na wyniszczenie. Obie zawodniczki dawały wtedy popis gry i wytrzymałości psychicznej, a kibice po kolejnych efektownych zagraniach zakrywali usta z wrażenia. A czasami też z powodu pecha. Jak wtedy, gdy piłka po serwisie Polki odbiła się od taśmy i wypadła na aut, co oznaczało podwójny błąd serwisowy i remis 6:6. Keys, dla której był to trzeci z rzędu trzysetowy pojedynek w tym turnieju, świetne zagrania znów przeplatała błędami. W kluczowym momencie była odporniejsza i to ona zagra w sobotnim finale z Białorusinką Aryną Sabalenką. Świątek pozostanie zaś ból po niewykorzystanej piłce meczowej przy stanie 6:5 w trzeciej partii.